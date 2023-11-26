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Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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Yunanistan’da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı

Yunanistan'ın Patra Limanı'na yanaşan yolcu gemisinin fırtına nedeniyle bir tankerle çarpıştığı bildirildi.

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