İslam düşmanı İsveç fıtratından şaşmadı! Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’ın skandal çağrısı: Minareler, kubbeler, hilaller tamamen kaldırılmalı

Irkçı ve İslam düşmanı saldırılar ile gündemden düşmeyen ve NATO'ya katılma sürecinde kriz yaşayan İsveç yine bir skandal ile gündeme oturdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcut camilerin yıkılması için çağrıda bulundu.