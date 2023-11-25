İslam düşmanı İsveç fıtratından şaşmadı! Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’ın skandal çağrısı: Minareler, kubbeler, hilaller tamamen kaldırılmalı
Son birkaç yıldır Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarına imza atarak milyonlarca Müslümanı kışkırtan İsveç, fıtratından şaşmadı. İslam düşmanları Siyonizmin yanında hareket ederek işgalci İsrail’e desteğini her fırsatta yineliyor. Son olarak terör devleti İsrail’in bayraklarıyla sokağa çıkan İsveç maskotu Salwan Momika gündeme gelmişti. Şimdiyse Irkçı ve İslam düşmanı “İsrail soykırımda haklı” diyen Ulf Kristersson’un azınlık hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) lideri Jimmie Akesson, İsveç’te yeni cami inşaatlarına izin verilmemesini ve mevcut camilerin yıkılmasını istedi. İşte habere dair tüm detaylar…
Irkçı ve İslam düşmanı saldırılar ile gündemden düşmeyen ve NATO'ya katılma sürecinde kriz yaşayan İsveç yine bir skandal ile gündeme oturdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson, yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcut camilerin yıkılması için çağrıda bulundu.
CAMİLERE GÖZ DİKTİ
İsveç Demokratlar Partisi'nin Vasteras kentinde düzenlediği bir etkinlikte konuşan Akesson, göçmenlerin ülkede cami inşa etme hakkının olmaması gerektiğini söyledi.
"MİNARELER, KUBBELER, HİLALLER TAMAMEN KALDIRILMALI"
Akesson, "Uzun vadede, antidemokratik, İsveç karşıtı, homofobik veya Yahudi aleyhtarı propagandanın yayıldığı cami binalarına el koymaya ve yıkmaya başlamalıyız. Şehir manzarasında İslami anıt görevi gören minareler, kubbeler, hilaller veya diğer unsurlar tamamen kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.
KÖKLERİ NAZİZME DAYANIYOR
Kökleri Nazizm'e kadar dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi, 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu.
Oyunu yüzde 20,5'e yükselterek Sosyal Demokratların ardından ikinci sırayı alan SD, sağ liberal partilerin kurduğu azınlık koalisyon hükümetini dışarıdan destekliyor. SD, hükümeti desteklemenin karşılığında parlamentoda 4 komisyon başkanlığı elde etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | 64 il için alarm! AFAD, Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
- Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi, kaç gün sürecek? 2. ara tatil ne zaman, hangi ayda? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...
- MEB son dakika: Ara tatil kararı netleşti! Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu! Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine 2. ara tatil var mı, yok mu?
- Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....
- OPTİK TEST: Ayı mı yoksa bıçak mı? Resimde ilk gördüğünüz şey kişilik sırlarınızı açığa çıkarıyor! Cevap sizi şaşırtacak!
- ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?
- 2023-2024 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? VGM burs sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak? AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI SONUÇLARI
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- 32 günlük hesaplama... Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı!
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! odsgm.meb.gov.tr