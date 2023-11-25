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ABD'de George Floyd'un katili olan polis memuru hapishanede bıçaklandı! Derek Chauvin ağır yaralı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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ABD’de George Floyd’un katili olan polis memuru hapishanede bıçaklandı! Derek Chauvin ağır yaralı...

ABD'de geçtiğimiz yıllarda siyahi vatandaş George Floyd'un ensesine dizinle basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin hapishanedeki bir vatandaş tarafından bıçaklandı. Chauvin hastaneye kaldırılırken ağır yaralı olduğu bildirildi. İşte detaylar...

ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in, hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi.

BİR MAHKUM TARAFINDAN BIÇAKLANDI

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Chauvin'in bıçaklanmasına ilişkin The Associated Press'e konuştu.

Yetkili, Chauvin'in, cezasını çektiği Arizona eyaletindeki federal hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bıçaklanma olayı doğrulandı ancak Chauvin'in ismine yer verilmedi. Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YAŞANMIŞTI

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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