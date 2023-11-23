Fransızlar Filistin için toplandı! Fransa Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında Siyonist İsrail’e protesto

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı binası yakınında Filistin'e destek amacıyla eylem yapıldı. Gösteriye, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden milletvekilleri Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo, Ersilia Soudais, Andree Taurinya'nın da aralarında olduğu milletvekilleri katıldı.

"Gazze'deki katliamı durdurun" ve "Gazze'de ateşkes sağlayın" sloganları atan göstericiler, ellerinde "Gazze'deki ablukayı kaldırın" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler ayrıca, İsrail'in saldırıları altında Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen, çocuk ve doktor adayları dahil birçok Filistinlinin resimlerini taşıyarak, öldürülen sivillerin sadece bir sayı olmadığına dikkati çekti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan ötürü memnuniyetlerini ifade eden göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebinde bulundu.