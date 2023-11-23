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Fransızlar Filistin için toplandı! Fransa Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında Siyonist İsrail’e protesto

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Fransızlar Filistin için toplandı! Fransa Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında Siyonist İsrail’e protesto

Gazze’de on binlerce insanı acımasızca katleden katil İsrail’in Siyonist politikası dünyada yoğun tepki görüyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşam alanı bırakmayan işgalcilere dünya genelinde protestolar devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere İngiltere, ABD, Almanya, Sırbistan, İsveç gibi birçok ülkede katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını tanıdı. Fransa'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı binası yakınında Filistin'e destek amacıyla eylem yapıldı. Gösteriye, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden milletvekilleri Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo, Ersilia Soudais, Andree Taurinya'nın da aralarında olduğu milletvekilleri katıldı.

"Gazze'deki katliamı durdurun" ve "Gazze'de ateşkes sağlayın" sloganları atan göstericiler, ellerinde "Gazze'deki ablukayı kaldırın" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler ayrıca, İsrail'in saldırıları altında Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen, çocuk ve doktor adayları dahil birçok Filistinlinin resimlerini taşıyarak, öldürülen sivillerin sadece bir sayı olmadığına dikkati çekti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan ötürü memnuniyetlerini ifade eden göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebinde bulundu.

Gösteride konuşan milletvekili Portes, bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Emmanuel Macron'un (Fransa Cumhurbaşkanı) 'ateşkes' kelimesini ortaya atması için bir ay beklemesi, bir ay boyunca bombardıman, bir ay boyunca Filistin halkının katledilmesi gerekmesinden üzüntü duyuyoruz." dedi.

Portes, Macron'un "ateşkes" sözünü sarf ettikten sonra Yahudi karşıtlığıyla itham edildiğini anımsatarak, bir aylık süre zarfında İsrail ordusunun hedef aldığı çocuk, kadın ve sivillerin yanı sıra okul, hastane ve ambulanslara ait görüntüleri izlemenin dayanılmaz olduğuna işaret etti.

"İsrail ordusunun kendisini en onurlu ordu" olarak nitelediğini belirten Portes, "Bugün sadece görüntülere bakarak (İsrail) ordusunun onurlu olmadığını görmek mümkün. Sömürge savaşı yürüten bir ordu. Etnik temizlik operasyonu yürüten bir ordu." ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİLERE YAPILAN HAKLISIZLIĞA PROTESTO

Milletvekili Taurinya, İsrail ordusunun Gazzelilerin sığınmaya çalıştığı Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait mekanları da bombaladığını ifade ederek, bunun savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

Frochen, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin duyurulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insani yardım alanında çalışanların bölgede ilaç eksik olduğuna ve İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nda ilaçların Gazze'ye geçmesini engellediğine dikkati çektiğini belirtti.

İnsani aranın insani yardım ve ilaçların Gazze'ye ulaşması konusunda yetersiz kalacağını değerlendirmesinde bulunan Frochen, bölgede ivedilikle ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını istedi.

"SİVİLLER KATLEDİLİYOR"

Frochen, Gazze'de "sivillerin katledildiğini" ifade ederek, İsrail medyalarının dünya kamuoyununa kendilerini mağdur olarak gösterdiği yorumunda bulundu.

AFPS üyesi Anne-Catherine Charrier, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bölgede her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Charrier, çatışmalara insani ara vermenin yeterli olmadığını, insanların ölmeye ve yaralanmaya devam ettiğini bu nedenle gerçek anlamda bir ateşkes gerektiğini belirtti.

Avrupalı yetkililerin "ateşkes" çağrısını geç yapmasıyla ilgili Charrier, "Bu tür vahşetler varken halen katı tavır almayan ülkelerin olması bana göre dramatik." dedi.

Charrier, Gazze'de öldürülen sivillerin bir sayıdan ibaret olmadığını göstermek amacıyla gösteride resimlerini taşıdıklarını kaydetti.

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