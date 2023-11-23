Gazze'de hastalık riski! Yakıt sorunu suyu kirletiyor: Kanalizasyon suyu Filistinliler için "saatli bomba"

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

Sokaklarda ve evlerin arasında akan kanalizasyon suları, halkın sağlığını tehdit ediyor.

Bölge haklı, bir süre sokakta vakit geçiren çocukların, ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yakalandığını ve götürebilecekleri bir hastanenin de olmaması nedeniyle onları evlerde iyileştirmeye çalıştıklarını anlatıyor.

Kişisel temizlik için su bulunamamasının da söz konusu hastalıkların çocuklar arasında hızla yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.