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Haberler Galeri Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

Filistin topraklarını işgal edip 1948 yılında devlet haline gelen Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı abluka ve bombardımanlarıyla katline devam ediyor. Katil İsrail ordusunun Gazze'deki bu insan kıyımı, birçok ülke tarafından 'soykırım' olarak tanındı. İşgalci İsrail'in bu soykırımı dünya üzerinde milyonlarca insanı hem Filistin hem de İsrail'in tarihini araştırmaya yöneltirken, 1914 yılında çekilmiş olan 'Cabiria' isimli İtalyan yapımı bir filmin 'baal ayini' sahnesini sosyal medyada gündeme geldi. Şeytana tapan bir topluluğun ayini ekrana gelirken yüzlerce insanın elindeki İsrail bayrakları Siyonizmin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Peki İsrail'i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur'an-ı Kerim'de baal ayeti… İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.11.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 18:40
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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

Asırlar öncesinden dağınık bir yerleşim yapısına sahip olan Yahudiler, işgal edilmiş Filistin topraklarında 1948 yılında devlet haline geldi. Siyonist İsrail devleti, yıllardır Arz-ı Mev'ud yani vaat edilmiş topraklar için Filistin'de korkunç bir soykırıma imza atıyor. Üç semavi din için önemli bir konumda olan Mescid'i Aksa'nın bulunduğu bu kutsal topraklarda yıllar boyunca Filistinlilere yapılan zulüm, insanlık tarihinin kanayan yarası haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

KUZEYDEN SONRA GÜNEYDEN DE KOVMAYA KALKTILAR

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana katil İsrail, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de binlerce masumun canına kıyıyor. Fosfor bombaları kullanarak savaş suçu işleyen işgalciler, yerleşim yerlerine ve güvenli alan olabilecek hastane, okul ve ibadethaneleri yerle bir etti. Filistinlileri önce evlerinden sonra canlarından eden işgalciler, güneye göç etmeye zorladıkları halkı oradan da kovma girişimlerini başlattı.

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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

"GEÇİCİ ATEŞKESTE BOMBARDIMANA DEVAM"

Kurulduğu zamandan itibaren Batının güdümünde ve gölgesinde olan işgalciler, son olarak Hamas ile esir takasında anlaşmaya vardı.

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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

Ancak katil Netanyahu, esir takasında oluşacak geçici ateşkeste bombardımanlarına acımasızca devam edeceğini açıkladı.

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Batının Siyonizm hayali yüz yıllar öncesine dayanıyor: İsrail ve çocuk yakma ayini! İsrail’i kimler nasıl kurdu? Baal ayini nedir? Kur’an-ı Kerim’de baal ayeti…

ZULÜM 1917'DE BAŞLADI: ÖNCE İNGİLTERE SONRA İSRAİL