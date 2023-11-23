Biden’da ellerindeki kanı temizleme telaşı! ABD’den ikiyüzlü yaklaşım

İKİYÜZLÜ DÖNÜŞ

Katliamın ilk haftalarında koşa koşa İsrail ziyaretinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya sonsuz bağlılığını duyurmuştu. Ağır silah yardımını da İsrail'den esirgemeyen ABD hükümeti, Filistinli sivillerin katledilmesinin "normal" ve "doğal bir sonuç" olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Ne var ki İsrail'e yükselen öfke seslerinin ardından ABD hükümeti, rüzgarı yeniden arkasına almak için kolları sıvadı. ABD medyası, İsrail'e destek verilmediği söylemek için propaganda çalışmalarına hız kazandırdı.

Başta Şifa Hastanesi olmak üzere tıbbi tesislerin konumlarının bir aydan bu yana İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyleyen Politico, Biden hükümetinin bunu "sivil zayiatının önüne geçmek ve o konumlara saldırı düzenlenmesini önlemek" için yaptığına yer verdi.