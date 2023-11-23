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Biden'da ellerindeki kanı temizleme telaşı! ABD'den ikiyüzlü yaklaşım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2023
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Biden’da ellerindeki kanı temizleme telaşı! ABD’den ikiyüzlü yaklaşım

Netanyahu katil ordusu ile birlikte Gazze'de günlerdir mazlumlara soykırım uyguluyor. Başta ABD ve Avrupa ülkelerinden destek alan İsrail, gün gün artan katliamlarıyla verilen destekleri kaybetmeye başladı. İşgalcilerin en büyük yandaşı ABD, insan kıyımına dünyadan ağır tepkiler gelmesinin ardından İsrail'i desteklemediğine ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. ABD basınında Biden hükümetinin Gazze'de sözde sivilleri koruma çabaları yürüttüğüne yönelik propaganda çalışmaları yapılıyor.

İsrail insan kıyımına devam ediyor. Hamas'la varılan esir takası anlaşmasının ardından saldırılarına insani ara vermesi beklenen İsrail yine geri adım atmadı. "Ne kadar sivil öldürsek kârdır" anlayışıyla Gazze saldırılarını sürdüren İsrail insan kıyımına ne pahasına olursa olsun devam ediyor.

Son ana kadar soykırımı sürdürmeye kararlı olan İsrail, desteğini ise giderek kaybediyor. İsrail'in ilk andan beri destekçisi olan ABD, uluslararası tepkilerin artmasının ardından çark etmeye başladı.

İKİYÜZLÜ DÖNÜŞ

Katliamın ilk haftalarında koşa koşa İsrail ziyaretinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya sonsuz bağlılığını duyurmuştu. Ağır silah yardımını da İsrail'den esirgemeyen ABD hükümeti, Filistinli sivillerin katledilmesinin "normal" ve "doğal bir sonuç" olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Ne var ki İsrail'e yükselen öfke seslerinin ardından ABD hükümeti, rüzgarı yeniden arkasına almak için kolları sıvadı. ABD medyası, İsrail'e destek verilmediği söylemek için propaganda çalışmalarına hız kazandırdı.

Başta Şifa Hastanesi olmak üzere tıbbi tesislerin konumlarının bir aydan bu yana İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyleyen Politico, Biden hükümetinin bunu "sivil zayiatının önüne geçmek ve o konumlara saldırı düzenlenmesini önlemek" için yaptığına yer verdi.

"İSRAİL'İ UYARDIK"

"Biden yönetimi, tıbbi tesislere yönelik saldırıları önlemek için haftalardır İsrail'e Gazze'deki insani grupların yerini bildiriyordu. Ancak İsrail bu tür lokasyonları vurmaya devam etti." İfadelerinin kullanıldığı analiz, ABD'nin işin içinden sıyrılmak için kullandığı ikiyüzlü tavrı gözler önüne serdi.

"İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak New York Times da, Biden hükümetinin "Gazzeli sivillerin can güvenliğini sağlamak için olağanüstü çaba sarfettiğini" iddia etti.

Biden hükümetinin Netanyahu'yu esir takasına ikna etmek için çaba gösterdiğini iddia eden NYT, ABD'nin Gazze'de güvenli alanlar oluşturmak için İsrail'i "ikna etmeye" çalıştığını öne sürdü.

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