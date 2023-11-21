Bozulan ürünlerle ilgili yeni kurallar geliyor! AB'den flaş hazırlık: Onarım sonrası garanti süresi bir yıl uzatacak
Avrupa Birliği bozulan telefon, televizyon, elektrik süpürgesi gibi aletlerin daha makul fiyatlara tamir edilmesi konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre bir ürün onarıldıktan sonra yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak. Diğer yandan üreticilerin onarım süresince geçici cihazları ödünç vermeleri gerekecek. İşte detaylar...
Avrupa Birliği (AB), bozulan akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve bisiklet gibi ürünlerin daha kolay ve makul fiyatlı tamir edilmesini sağlamak için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.
BOZULAN CİHAZLARI DEĞİŞTİRMEK YERİNE TAMİRE TEŞVİK
Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, malların onarımını teşvik edecek yeni tamir hakkı kurallarına ilişkin üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonunu içeren belge onaylandı. Buna göre, tüketiciler, bozulan cihazları değiştirmek yerine tamir ettirmeye teşvik edilecek.
ONARILAN ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ 1 YIL UZATILACAK
Onarım hakkını güçlendirecek yeni önlemler alınacak. Arızalı ürünlerin onarılması kolaylaştırılacak.
Satıcıların, yasal garanti süresi içerisinde malın değiştirilmesinin daha ucuz veya maliyet açısından eşit olması durumunda onarıma öncelik vermesi gerekecek. Bu, sadece tamirin tüketici için uygun veya sakıncalı olmadığı durumlarda geçerli olacak.
Bir ürün onarıldıktan sonra yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak.
ONARIM TALEBİNDE BULUNMA HAKKI OLACAK
Tüketiciler, çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon ve bisiklet gibi ürünlerde garanti süresi dolduktan sonra da onarım talebinde bulunma hakkına sahip olacak.
GEÇİCİ ÜRÜN VERME ZORUNLULUĞU OLACAK
Tamiri tüketiciler için daha cazip bir seçenek haline getirmek amacıyla üreticilerin onarım süresince geçici cihazları ödünç vermeleri gerekecek. Eğer bir ürün tamir edilemiyorsa onun yerine yenilenmiş bir ürün sunulabilecek.
YASAL METİN ÜZERİNDE ANLAŞILACAK
Tüketicilerin yüksek tamir bedeliyle karşılaşmaması sağlanacak. Bağımsız tamirciler ve kullanıcılar, bütün yedek parçalara, onarım bilgilerine ve aletlere makul bir fiyatla erişebilecek.
Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşması gerekiyor.
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