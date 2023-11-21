Bozulan ürünlerle ilgili yeni kurallar geliyor! AB’den flaş hazırlık: Onarım sonrası garanti süresi bir yıl uzatacak

ONARIM TALEBİNDE BULUNMA HAKKI OLACAK

Tüketiciler, çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon ve bisiklet gibi ürünlerde garanti süresi dolduktan sonra da onarım talebinde bulunma hakkına sahip olacak.

GEÇİCİ ÜRÜN VERME ZORUNLULUĞU OLACAK

Tamiri tüketiciler için daha cazip bir seçenek haline getirmek amacıyla üreticilerin onarım süresince geçici cihazları ödünç vermeleri gerekecek. Eğer bir ürün tamir edilemiyorsa onun yerine yenilenmiş bir ürün sunulabilecek.