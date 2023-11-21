BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmiyor. Dünyanın gözü önündeki katliama ilişkin BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Söz konusu bildirgede, "Filistinlilerin kendi topraklarından her türlü kitlesel veya bireysel biçimde zorla çıkarılmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberleri... Soykırımcı İsrail Gazze'de 46 gündür katliam yapıyor. El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivillerin yer aldığı bombalanmadık tek bir nokta bırakmayan İsrail, abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.
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