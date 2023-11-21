BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Son dakika haberleri... Soykırımcı İsrail Gazze'de 46 gündür katliam yapıyor. El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivillerin yer aldığı bombalanmadık tek bir nokta bırakmayan İsrail, abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.