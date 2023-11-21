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ABD Başkanı Biden'dan rehine açıklaması: Artık çok yakınız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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ABD Başkanı Biden’dan rehine açıklaması: Artık çok yakınız

Gazze'de süren siyonist İsrail soykırımında masum siviller bombalanıyor. 7 Ekim'den bu yana süren insanlık dışı katliama ilk günden bu yana destek veren ABD ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tutumu da bitmek bilmiyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Artık çok yakınız” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki esir takası anlaşmasına dair müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Biden, "Hepinizin bildiği gibi haftalardır bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekibim bölgede başkentler arasında mekik dokuyor" dedi.

Anlaşmanın artık çok yakın olduğunu ifade eden Biden, "Artık çok yakınız. Bu rehinelerden bazılarını yakında eve getirebiliriz" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın henüz tamamlanmadığı uyarısında bulundan Biden, şu anda her şeyin iyi göründüğünü yineledi.



İSRAİL'DE KABİNE ESİR TAKASI ANLAŞMASINI GÖRÜŞECEK
İsrail kabinesi yerel saatle 20.00'de söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabine toplantısı öncesi ise savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı ele almak üzere toplantı düzenleyecek.

"İSRAİL İLE ATEŞKES ANLAŞMASINA YAKINIZ"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de "ateşkes" konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etmiş, Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini aktarılmıştı.

Uluslararası basında yer alan birçok haberde ise, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 ila 5 günlük bir ara verilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılacağı öne sürülerek, serbest bırakılan her esir için 3 Filistinli mahkumun İsrail tarafından serbest bırakılacağı iddia edildi.

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