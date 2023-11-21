ABD Başkanı Biden’dan rehine açıklaması: Artık çok yakınız





İSRAİL'DE KABİNE ESİR TAKASI ANLAŞMASINI GÖRÜŞECEK

İsrail kabinesi yerel saatle 20.00'de söz konusu anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek. Kabine toplantısı öncesi ise savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi de anlaşmayı ele almak üzere toplantı düzenleyecek.



"İSRAİL İLE ATEŞKES ANLAŞMASINA YAKINIZ"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de "ateşkes" konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etmiş, Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini aktarılmıştı.

Uluslararası basında yer alan birçok haberde ise, anlaşma kapsamında çatışmalara 4 ila 5 günlük bir ara verilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılacağı öne sürülerek, serbest bırakılan her esir için 3 Filistinli mahkumun İsrail tarafından serbest bırakılacağı iddia edildi.