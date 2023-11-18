New York’ta binlerce kişi Gazze’den yana! İşgalci İsrail protesto edildi

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRILARI

ABD ve AB ülke yönetimleri Siyonizmin savunucusu olsa da insanlar bu soykırımı görüyor ve Gazze için ateşkes çağrılarını yineliyor.

Son olarak Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.