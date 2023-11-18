New York’ta binlerce kişi Gazze’den yana! İşgalci İsrail protesto edildi
ABD ve AB yönetimlerinin desteğiyle Gazze’de günlerdir katliam yapan işgalci İsrail, dünyanın dört bir yanından 7’den 70’e binlerce kişiden tepki görüyor. ABD'nin New York kentinde, vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.
1947'den bu yana işgalci İsrail'in zulmüne uğrayan Filistin, 7 Ekim'den beri yoğun abluka ve bombardımanlar altında kaldı. Binlerce masumun katledildiği Gazze'de yaşam alanı bırakmayan terör örgütü İsrail, ateşkes çağrılarına da yanıt vermiyor. Yasaklı fosfor bombaları kullanarak hastane, okul, ibadethane vurarak savaş suçu işleyen öte yandan çoluk çocuk demeden insan kıyımı yapan katil İsrail, dünya vatandaşları tarafından protesto edilmeye devam ediyor.
GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRILARI
ABD ve AB ülke yönetimleri Siyonizmin savunucusu olsa da insanlar bu soykırımı görüyor ve Gazze için ateşkes çağrılarını yineliyor.
Son olarak Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.
"ABD İSRAİL'E YARDIMLARINA SON VERSİN"
Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu.
Sosyal medya üzerinden organize olarak çok büyük bir kalabalık toplayan aktivistler arasında barış yanlısı bazı İsrail asıllı ABD vatandaşları da yer aldı.
Saatler süren yürüyüş esnasında Filistin lehine slogan atan göstericilerle, az sayıdaki İsrail yanlıları arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericilere müdahale etti.
Protestocu grup sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in devam eden kolonizasyonu ve Gazze'deki soykırımın" durdurulması için destek istedi.
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