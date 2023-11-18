Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur’dan BM’ye Gazze çağrısı! “Artık eyleme geçilmeli”

BM Genel Kurulundaki üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes konusunda aynı görüşte olduğuna vurgu yapan Mansur, "Buna rağmen 40 günden sonra hala insani ateşkesi sağlayamıyorsak, uzmanların burada söylediklerini uygulamaya koymak için daha ne kadar Filistinli çocuk, kadın ve sivillerin ölmesi gerekiyor?" diye sordu.