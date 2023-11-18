Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur'dan BM'ye Gazze çağrısı! “Artık eyleme geçilmeli”
Gazze’de günlerdir katliam yapan işgalci terör örgütü İsrail, ABD ve AB’nin koşulsuz desteğiyle Filistinlilerin kanını döküyor. Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM’ye “Artık eyleme geçilmeli” çağrısında bulundu. Kurum ve organizasyonlarına, artık Gazze'de İsrail saldırılarını ve sonuçlarını tartışmak yerine ateşkes için bir an önce eyleme geçmeleri gerektiğini söyledi.
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulunda Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda katılımcılara hitap etti.
BM kurum ve insani organizasyon uzmanlarına Gazze'ye yönelik konuşmaları için teşekkür eden Mansur, bölgede yaşanan trajediye yönelik analiz ve siyasi söylemlerin ötesinde bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
"BU SAVAŞI BİR AN ÖNCE DURDURMANIZ GEREKİYOR"
Mansur, "Artık aynı analizler üzerinden tartışmaları tekrarlamamıza, İsrail'in savaşı sürdürmesine izin verirken öte yandan aynı zamanda insani yardım için baskı yapmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde çalışmıyor, öncelikle bu savaşı bir an önce durdurmanız gerekiyor." dedi.
BM Genel Kurulundaki üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes konusunda aynı görüşte olduğuna vurgu yapan Mansur, "Buna rağmen 40 günden sonra hala insani ateşkesi sağlayamıyorsak, uzmanların burada söylediklerini uygulamaya koymak için daha ne kadar Filistinli çocuk, kadın ve sivillerin ölmesi gerekiyor?" diye sordu.
Mansur, Filistinlilerin 1948'deki gibi ikinci bir yeni Nakba olayı daha yaşamak istemediğinin altını çizerek, "Milyonlarca insan burada bizi izliyor. Onlar aynı tartışmaları tekrar tekrar dinlemek yerine Gazze'de bu korkunç katliamın acilen durduğunu görmek istiyor." ifadesini kullandı.
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