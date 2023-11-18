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Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi karar! Anlaşma sağlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarihi karar! Anlaşma sağlandı

Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının temel prensiplerinde anlaştığını duyurdu.

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