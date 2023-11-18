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İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı günden güne şiddetini artırırken, insanlık dışı katliamda soykırımcı İsrail ordusunun hastaneleri hedef alarak, 'Hamas burada konuçlanıyor' yalanı patlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef alan katil ordusu, suçu örtbas etme çabası girişti. Sahte belgelerle algıya soyunan katiller, tüm dünyaya bir kez daha ne kadar alçak olacabileceklerini göstermiş oldular. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsraillilerin istihbarat alarak yayınladığı Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren animasyon yalanına yanıt verecek kılıf bulamadı.

Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 43. günde de devam ediyor.

Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu.

Geçtiğimiz günlerde sivilleri hedef alarak Şifa Hastanesi'ni hedef alan eli kanlı İsrail ordusu skandal propagandamla suçunu örtbas etmeye çalıştı. Sahte karton kutu ve belgelerle algıya soyunan İsrail ordusu alay konusu olmuştu.

İSRAİL-ABD ÇEMBERİ DARALIYOR

Son olarak Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, 'İsrailli yetkililerin istihbari bilgilere dayanarak hazırladığı iddia edilen ve Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren' animasyonuna ilişkin soruya yanıt veremedi.

İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ YALANINA KILIF BULAMADI

Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, "Bahsi geçen animasyon veya video hakkında konuşamam" diye cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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