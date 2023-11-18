İşgalci İsrail ve ABD tüm dünyaya rezil olmaya devam ediyor! ! Pentagon Basın Sözcüsü Singh katillerin Şifa Hastanesi yalanına cevap veremedi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı günden güne şiddetini artırırken, insanlık dışı katliamda soykırımcı İsrail ordusunun hastaneleri hedef alarak, 'Hamas burada konuçlanıyor' yalanı patlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef alan katil ordusu, suçu örtbas etme çabası girişti. Sahte belgelerle algıya soyunan katiller, tüm dünyaya bir kez daha ne kadar alçak olacabileceklerini göstermiş oldular. Öte yandan Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, İsraillilerin istihbarat alarak yayınladığı Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren animasyon yalanına yanıt verecek kılıf bulamadı.
Siyonist terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 43. günde de devam ediyor.
Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu.
Geçtiğimiz günlerde sivilleri hedef alarak Şifa Hastanesi'ni hedef alan eli kanlı İsrail ordusu skandal propagandamla suçunu örtbas etmeye çalıştı. Sahte karton kutu ve belgelerle algıya soyunan İsrail ordusu alay konusu olmuştu.
İSRAİL-ABD ÇEMBERİ DARALIYOR
Son olarak Pentagon Basın Sözcüsü Sabrina Singh, 'İsrailli yetkililerin istihbari bilgilere dayanarak hazırladığı iddia edilen ve Hamas'ın Şifa Hastanesi altındaki karargahını gösteren' animasyonuna ilişkin soruya yanıt veremedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!