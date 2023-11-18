Elon Musk Yahudi lobisinin hedefi halinde! Reklam verenler çekiliyor! Media Matters ve Beyaz Saray...
Dünyada baskıyla kendi krallığını kurmaya çalışan Yahudi lobisi şimdi de ‘X’in sahibi Elon Musk’a karşı cephe aldı. “X” hesabında yaptığı paylaşımla karşısında Yahudi lobisinin tepkisini alan Musk, reklam verenleri tarafından bir bir terk ediliyor. Media Matters’ın X’te şirketlerin reklamlarının antisemitist içeriklerin yanına yerleştirildiğini öne sürerek Musk’ı eleştiri oklarının hedefi haline getirmesi sonrası reklam verenler X’ten çekilme kararlarını ilan etmeye başladı. İşte ayrıntılar…
Musk, Beyaz Saray'ın ardından teknoloji devi şirketlerin üst üste darbeleri ile karşı karşıya kalıyor.
Musk, X hesabında Yahudi halkı hakkında "çirkin bir yalanı" tekrarlamakla suçlanırken reklam verenleri ise Twitter'dan tek tek çekiliyor.
MUSK'A "ANTİSEMİTİST" SUÇLAMASI
Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç propagandasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullanırken Musk ise yaptığı paylaşımın antisemitist olduğunu inkar ediyor.
REKLAM VERENLER TEK TEK ÇEKİLİYOR
Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek 'X'ten reklamlarını çekiyor.
IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurud da Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurdu.
MUSK, RESMEN HEDEF HALİNDE
Elon Musk'ın reklam verenleri Media Matters'ın perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından ayaklandı. Perşembe günü, medya izleme grubu olan Media Matters; Apple, Oracle ve NBC Universal'ın Bravo şirketi ve telekomünikasyon şirketi Comcast'ın reklamlarının antisemitist içeriklerin yakınına yerleştirildiğini belirtmişti. Elon Musk ise Media Matters'ı "kötü bir organizasyon" olarak nitelendirdi.
IBM'nin ardından Avrupa Komisyonu da "dezenformasyon ve nefret söylemindeki endişe verici artış" nedeniyle sosyal ağdaki reklamları duraklatacağını duyurdu.
BEYAZ SARAY DA MUSK'A CEPHE ALDI! YAHUDİLERİN YANINDA DURULDU
Beyaz Saray da Elon Musk'a karşı cephe alarak bir açıklamada bulundu.
Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı olan Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç tanıtımını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.
Elon Musk, Çarşamba günü de bir Yahudi sivil hakları kuruluşu olan Hakaretler Mücadele Birliği'nin nefreti körüklediğini söylemiş ve antisemitizm ile nefret söyleminin platformda yayılmasına izin vermekle ve neo-Nazilerin ve beyaz ırk üstünlüğünü savunanların mesajlarını güçlendirmekle suçlanmıştı.
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