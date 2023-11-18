Elon Musk Yahudi lobisinin hedefi halinde! Reklam verenler çekiliyor! Media Matters ve Beyaz Saray...

BEYAZ SARAY DA MUSK'A CEPHE ALDI! YAHUDİLERİN YANINDA DURULDU

Beyaz Saray da Elon Musk'a karşı cephe alarak bir açıklamada bulundu.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı olan Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç tanıtımını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Elon Musk, Çarşamba günü de bir Yahudi sivil hakları kuruluşu olan Hakaretler Mücadele Birliği'nin nefreti körüklediğini söylemiş ve antisemitizm ile nefret söyleminin platformda yayılmasına izin vermekle ve neo-Nazilerin ve beyaz ırk üstünlüğünü savunanların mesajlarını güçlendirmekle suçlanmıştı.