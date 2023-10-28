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Katliama sessiz kalmadı hainler kudurdu! Katil İsrail Elon Musk'a savaş açtı: Starlink uydularını engelleyeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Katliama sessiz kalmadı hainler kudurdu! Katil İsrail Elon Musk’a savaş açtı: Starlink uydularını engelleyeceğiz

Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik başlattığı soykırıma dünya çapında büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Soykırımcılar bölgede adeta bir katliama sebebiyet verirken halk elektrik ve internete erişim sağlayamıyor. Bu gelişme sonrası SpaceX kurucusu ve X’in sahibi Elon Musk konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıklamıştı. Bu durumun ardından katiller Musk'a karşı savaş başlattı. İnsanlık suçu işleyen İsrail'in İletişim Bakanı Karhi, "Elon Musk'ın girişimi ile mücadele edeceğiz" dedi.

İşgalci İsral'in Gazze'deki katliamının ardı arkası kesilmezken, dünya insanlık suçu karşısında yoğun tepki gösteriyor.

ELON MUSK'TAN GAZZE'YE STARLINK YARDIMI!

Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı.

Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

MUSK'TAN İNSANLIK SUÇUNA KARŞI BÜYÜK DESTEK

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL MUSK'A KARŞI SAVAŞ BAŞLATTI

Katil İsrail'in İletişim Bakanı Shlomo Karhi'den kansız bir açıklama daha. Katil Karhi, "Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz." dedi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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