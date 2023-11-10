Elon Musk'tan katillere 'Filistin' resti: Soykırım yaparak bir yere varamazsınız
Katil İsrail'in 35 günden bu yana Gazze'deki sivil vatandaşlara yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken İsrail katliamlarında Hamas bahanesinin arkasına sığındı. SpaceX'in kurucusu, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan soykırıma yönelik sert bir Gazze eleştirisi geldi. İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyleyen Musk'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Yalnızca yerleşim yerlerini hedef alan, son haftalarda hastane saldırılarını da had safhaya ulaştıran İsrail soykırım yaptığını reddetse de katliamlar bunun aksini söylüyor.
ABD'NİN DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN İŞGALCİLER ATEŞKES ÇAĞRISINA KULAK ASMIYOR
İlk günden bu yana ABD'nin de desteğiyle katliamlarına devam eden İsrail, uluslararası çağrılara kulak asmıyor. Ateşkes İsrail'in gündemine dahi gelmezken çocuk ve bebeklerin hedef alındığı Gazze katliamlarına ilişkin çarpıcı bir yorum Elon Musk'tan geldi.
"SOYKIRIM YAPARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ"
Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ve destekçisi ABD'ye dikkat çeken sözler sarfetti. Katıldığı bir yayında, Gazze'de yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyledi.
İsrail'in sivil katliamları için açık açık "soykırım" benzetmesinde bulunan Musk, öldürülen çocuklara ilişkin de konuştu.
Musk, "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız. Öldürdüğünüz her Hamas üyesine karşılık kaç tane Hamaslı yarattınız? Gazze'de bir çocuğu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi daha yaratmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
STARLINK KARARI KATİL İSRAİL'İ KUDURTMUŞTU
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.
Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirmişti.
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