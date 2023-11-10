Elon Musk’tan katillere ’Filistin’ resti: Soykırım yaparak bir yere varamazsınız

ABD'NİN DESTEĞİNİ ARKASINA ALAN İŞGALCİLER ATEŞKES ÇAĞRISINA KULAK ASMIYOR

İlk günden bu yana ABD'nin de desteğiyle katliamlarına devam eden İsrail, uluslararası çağrılara kulak asmıyor. Ateşkes İsrail'in gündemine dahi gelmezken çocuk ve bebeklerin hedef alındığı Gazze katliamlarına ilişkin çarpıcı bir yorum Elon Musk'tan geldi.