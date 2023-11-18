İngiliz The Guardian da İsrail'in Şifa Hastanesi yalanını çürüttü: Delil yok!
Gazze’de soykırıma imza atan katil İsrail, Şifa Hastanesi’nin Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığını iddia ederek binlerce masum sivilleri katletmişti. Geçtiğimiz hafta İsrail’e ait mühimmatı inceleyen New York Times, İsrail’in savaş suçunu kanıtlamıştı. Şimdi de İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail'in yalanını çürüttü ve "Delil yok!" dedi.
Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermişti.
"İSRAİL YALANI ÇOK İYİ KULLANIR"
Başkan Erdoğan, "Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibarıyla malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki, Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor." demişti.
İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ YALANI BİR KEZ DAHA ÇÖKTÜ
İşte tam da bu noktada Gazze'de büyük bir katliama girişen terör devleti İsrail, Şifa Hastanesi'nin Hamas tarafından karargah olarak kullanıldığı yalanını öne atmıştı.
ABD merkezli New York Times ardından İngiliz The Guardian da İsrail'in alçak iddiasını boşa çıkardı.
(İşte İsrail'in Şifa Hastanesi'ne kendi koyduğu silahlar)
The Guardian haberinde, "İsrail Savunma Bakanlığı güçleri, Şifa Hastanesini ele geçirmeden önce, sağlık kompleksini İsrail'e yönelik saldırıların planlandığı Hamas karargahı olarak göstermek için büyük çaba harcadı." ifadesini kullandı.
THE GUARDIAN: DELLİL YOK
"Delillerin iddiaların gerisinde kaldığına" dikkatin çekildiği haberde, İsrail Savunma Bakanlığının hastanedeki silahlara dair paylaştığı videoda "küçük çapta silahların yer aldığı" belirtildi.
Haberde, söz konusu "küçük silahların" hastanede askeri varlığa işaret ettiğini ancak Şifa Hastanesinin ele geçirilmesinden önce İsrail'in yayınladığı animasyondakine benzer silah, mühimmat ya da askeri varlık izlerine rastlanmadığı vurgulandı.
BBC, İSRAİL'İN İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ
The Guardian, İsrail Savunma Bakanlığının hastaneden olduğunu iddia ettiği videoların bile şüpheyle yaklaşılır hale geldiğini ileri sürdü.
Haberde, BBC yorumcusunun İsrail'in Şifa Hastanesindeki bir MR cihazının arkasında silah çantası bulunduğu iddiasını çürüttüğü ve silahların oraya sonradan yerleştirildiğine dair görüntülere ulaştığı aktarıldı.
The Guardian haberde, İsrail güçlerinin hastanede bulunan silahların video kayıtlarının "düzenlenmediği" açıklamasının da BBC'li gazeteciler tarafından çürütüldüğüne ve videoların yeniden düzenlenmiş olduğuna yer verdi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI
İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.
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