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Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuçumbas'tan Filistin mesajı: Katil İsrail’i desteklemiyoruz

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuçumbas’tan Filistin mesajı: Katil İsrail’i desteklemiyoruz

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas dikkat çeken bir açıklama yaparak "Bugün de Yunan halkı ve gençliği, Filistin topraklarını işgal eden, sivilleri öldüren, Yunan hükümetinin desteklediği katil İsrail devletine karşı Filistin halkını desteklemektedir" mesajını iletti. Kuçumbas ayrıca Yunan hükümetine çakarak, İsrail’i destekleyen Yunan Başbakan Miçotakis’e yüklendi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerine Yunanistan'dan çok çarpıcı bir mesaj geldi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Dimitris Kuçumbas, ülkede "Albaylar Cuntası'na" karşı başlatılan öğrenci ayaklanmasının 50. yılı dolayısıyla düzenlenen anma yürüyüşü öncesinde konuştu.

"YUNAN HÜKÜMETİNİN DESTEKLEDİĞİ KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYORUZ"

Yunan Başbakan Miçotakis iktidarına da yüklenen Kuçumbas, 1973'te halkın "ABD dışarı, ABD üslerine hayır" diye sloganlar attığını hatırlatarak, "Bugün de Yunan halkı ve gençliği, Filistin topraklarını işgal eden, sivilleri öldüren, Yunan hükümetinin desteklediği katil İsrail devletine karşı Filistin halkını desteklemektedir." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAKMA SOLCULARA DERS

Bu ifadeleri ile Kuçumbas, Gazze konusunda tam anlamıyla 3 maymunu oynayan hem ABD-Batı'ya hem de bizim içimizdeki çakma solculara ders verdi.

KKE, hazirandaki genel seçimlerde yüzde 7,69 oyla, 300 sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazanmıştı.

GAZZE'DE İSRAİL SOYKIRIMI

Öte yandan son olarak Gazze'deki hükümet, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12 bini geçti. Ölenlerden 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın." açıklamasını yaptı.

BM: GAZZE'DE GÜVENLİ YER YOK

Birleşmiş Milletler (BM) ise "İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine doğru yeni operasyonlarından ve bunun siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz. Gazze'de gerçekten güvenli bir yer yok." şeklinde bir açıklamada bulundu.

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