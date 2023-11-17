Yunanistan Komünist Partisi lideri Dimitris Kuçumbas’tan Filistin mesajı: Katil İsrail’i desteklemiyoruz

"YUNAN HÜKÜMETİNİN DESTEKLEDİĞİ KATİL İSRAİL'İ DESTEKLEMİYORUZ"

Yunan Başbakan Miçotakis iktidarına da yüklenen Kuçumbas, 1973'te halkın "ABD dışarı, ABD üslerine hayır" diye sloganlar attığını hatırlatarak, "Bugün de Yunan halkı ve gençliği, Filistin topraklarını işgal eden, sivilleri öldüren, Yunan hükümetinin desteklediği katil İsrail devletine karşı Filistin halkını desteklemektedir." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAKMA SOLCULARA DERS

Bu ifadeleri ile Kuçumbas, Gazze konusunda tam anlamıyla 3 maymunu oynayan hem ABD-Batı'ya hem de bizim içimizdeki çakma solculara ders verdi.