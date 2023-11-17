İsrail'e isyan! New York Times editörü Anne Boyer "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" diyerek istifa etti
SON DAKİKA HABERİ | Gazze'deki İsrail zulüme karşı küresel uyanış başladı. Masum sivillerin acımasızca katledildiği Filistin topraklarında yaşanan vahşete duyarlı basın mensupları da kayısız kalmıyor. Siyonizmin Orta Doğu coğrafyasında sergilediği alçaklığa isyan eden New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, gazetenin İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin haberlerine, "Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok" ifadeleriyle tepkisini ortaya koyarak istifa etti.
Son olarak New York Times editörü Anne Boyer, kendi kişisel sayfasında yayımladığı istifa mektubunda, "İsrail'in Gazze halkına yönelik ABD destekli savaşı kimsenin yararına değil." ifadesini kullandı.
"KALBİMİZ BU SAVAŞ NEDENİYLE KÜÇÜLÜYOR"
Boyer istifa mektubunda, "Dünya, geleceğimiz, kalbimiz bu savaş nedeniyle küçülüyor ve zorlaşıyor. Bu sadece füzelerin ve toprak işgalinin savaşı değil. Bu, onlarca yıldır işgale, zorla yerinden edilmelere, mahrumiyete, denetimlere, kuşatmalara, hapislere ve işkencelere direnen Filistin halkına karşı süren bir savaş." ifadelerine yer verdi.
"BU İSTİFA, HABER DÜNYASINDA ŞİİR BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR BOŞLUK BIRAKIYORSA..."
Bazen sanatçılar için protestonun en verimli yolunun "reddetmek" olduğunu vurgulayan Boyer, mektubunu şöyle noktaladı:
"Bizi bu mantıksız acılar iklimine alıştırmayı amaçlayan 'makul" tonlar arasında şiir yazamam. Artık iğrenç edebikelamlar yok. Artık sözlerle arıtılan cehennem manzaraları yok. Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok. Bu istifa, haber dünyasında şiir büyüklüğünde bir boşluk bırakıyorsa, şu anın gerçek şekli budur."
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