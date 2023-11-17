Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine Almanya'da devam ediyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "13 bin Filistinli öldürüldü, neredeyse Gazze kalmadı.İsrail yalanı çok iyi söyler, bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor" dedi. Başkan Erdoğan açıklamaların ardından soru soran gazeteciye, "Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım." ifadelerini kullandı. Eurofighter savaş uçağı konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ:
Birlikte görüşme imkanımızın olması çok iyi. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları ilk konumuz. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatında önemli rol oynadığını biliyoruz. Özellikle bu konuda teşekkür etmek istiyorum. İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. Biraz sonra Ortadoğu'daki gerilimi ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. İki taraf olarak bizler de endişe duyuyoruz. Bizim İsrail ile olan anlaşmamız tartışmaya açık değildir. Sivil halkın acıları bizi de üzüyor. Almanya'da yaşayan 5 milyon Müslümanlarla ilgili de onların da burada yeri vardır, inkâr edenlere karşı gelmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı güncel sorunla ilgili farklı görüş açımız olduğu sır değildir. Bu güncel konuların yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili de konuşacağız. Türkiye'nin AB konusundaki adımlarını da konuşacağız. Gaziantep bölgesinde yaşanan deprem iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu gözler önüne serdi. Sahra hastanesi kuruldu ve binlerce insan kısa süreli olarak Almanya'ya getirildi. Ekonomik iş birliği açısından çok büyük potansiyel var.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Misafirperverlik için tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri ele alacağız. Ticari, siyasi, askeri ilişkiler boyutları olacak. İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Burada da açık ve net konuşacağım. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürülmüştür. Artık Gazze diye bir yer kalmadı. Şu anda yatıp kalkıyorlar Hamas. Hamas'ın gücü ile İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi?
"BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK, BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR"
Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Başbakanlığımda ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş bir liderim. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok.
"TAHIL KORİDORU'NDAN GELENİN YÜZDE 40'I AVRUPAYA GİDİYOR"
Rehine takası deniyor. Biz buna da varız. Rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehine sayısı nedir, öbür taraftaki rehine sayısı nedir. Kat kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmezsek haksızlık olur. Tahıl koridorunda nasıl çalışma ortaya koyduysak, ayrım yapmadık. Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan gelenin yüzde 40'ı Avrupa'ya 14'ü bize geldi diğerleri diğer bölgelere. Rusya ciddi miktarda tahıl göndermeye karar verdi. Değirmen safhası Zimbabve'de yok. Biz TMO olarak un olarak oralara göndeririz dedik. 4 veya 5 ülkeye Rusya koridordan tahıl göndermeyi planladı adım atacak. Biz de 2.safha una dönüştürmede adım atarız. Almanya Türkiye arasında böyle bir adımın yanında NATO müttefikimiz Almanya'yla kararlı adımlar atmanın görüşmelerini de yapmamız lazım. Almanya'daki Türk toplumunun huzur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Diğer konu göç konusu. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci görüşmemizin bir bölümünü oluşturmaktadır. Gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda uzun süredir haklı beklentilere sahibiz. 52 senedir Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Viza serbestisi sağlanan kadar vatandaşlarımızın vize işlemlerinin hızlandırılması konusunu ele alacağız.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KAÇINILMAZ"
Hepimizin önceliği ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması. 10 uçak yardımı Mısır'a gönderdik. Gemi ile 666 ton gıda sahra hastanesi gibi gönderdiklerimiz oldu. Bütün dert akan kanın durdurulmasında. Temennimiz daha fazla hastayı da yaralı veya kanserli onları da ülkemize almak ve tedavilerini yapmak. Yaşananlar iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.
SORU CEVAP
İsrail'in uluslararası mecralarda yargılanması gerektiğini düşünüyor musunuz?
SCHOLZ: İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Hamas tarafından hunharca bir terör saldırısıyla. Sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim için gerekli olan için mücadele ediyoruz. Katkılarımızı sürdürüyoruz. Almanya insani yardımlar konusunda önce gelen ülkelerdendir. Hamas insanları koruma kalkanı olarak istismar ediyor. Hamas'ın aldığı rehineleri koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını istiyoruz. AB Zirvesi'nde ara verilmesi konusunu görüştük.
"SAVAŞ UÇAKLARINI SADECE ALMANYA MI ÜRETİYOR? BİZİ TEHDİT ETMEYİN!"
İsrail'in var oluşunu kabul ediyor musunuz?
BAŞKAN ERDOĞAN: NATO'nun önde gelen ülkelerinden biri ilk beşin içinde yer alan bir ülkeyiz. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. NATO'da düşüncesi kimin ne olursa olsun Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında Ukrayna'nın. Biz Ukrayna ile de Rusya ile de görüşüyoruz. Ama 33 milyon ton koridordan tahılı Avrupa'ya Afrika'ya götüren biz olduk. Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim.
SCHOLZ: Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi üzücü. İsrail'in kendisini savunabiliyor olması gerekiyor. Buna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sivil kurban sayısını aza indirmek gerekiyor. Bütün insanlar için geçerlidir. Rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Barışçıl bir perspektif için Hamas'ın eylemlerini yapamıyor olması gerekiyor. Farklı görüşlere sahibiz.
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