Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

"SAVAŞ UÇAKLARINI SADECE ALMANYA MI ÜRETİYOR? BİZİ TEHDİT ETMEYİN!"

İsrail'in var oluşunu kabul ediyor musunuz?

BAŞKAN ERDOĞAN: NATO'nun önde gelen ülkelerinden biri ilk beşin içinde yer alan bir ülkeyiz. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. NATO'da düşüncesi kimin ne olursa olsun Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında Ukrayna'nın. Biz Ukrayna ile de Rusya ile de görüşüyoruz. Ama 33 milyon ton koridordan tahılı Avrupa'ya Afrika'ya götüren biz olduk. Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir. Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim.

SCHOLZ: Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi üzücü. İsrail'in kendisini savunabiliyor olması gerekiyor. Buna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sivil kurban sayısını aza indirmek gerekiyor. Bütün insanlar için geçerlidir. Rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Barışçıl bir perspektif için Hamas'ın eylemlerini yapamıyor olması gerekiyor. Farklı görüşlere sahibiz.