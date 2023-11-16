HRW’den İsrail’e destek çıkan Olaf Scholz’a Gazze dersi! Başkan Erdoğan’ın Gazze cümlelerine destek

Alman Başbakan Scholz, bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin sorusuna "İsrail bir demokrasidir. Bu da çok açık şekilde ortaya konulmalıdır ve bu konuda da hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca her görüşmemizde ve her fırsatta bunun bizim görüşümüz olduğunu vurgulayacağız. Bu arada İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde de buna göre hareket etmektedir. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar saçmadır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." yanıtını vermişti.