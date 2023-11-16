HRW'den İsrail'e destek çıkan Olaf Scholz'a Gazze dersi! Başkan Erdoğan'ın Gazze cümlelerine destek
Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamlarına ses çıkarmayan Batı 3 maymunu oynuyor. İsrail ile dirsek teması yaparak her türlü desteği sunan o ülkelerden biri de Almanya. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki Siyonist soykırıma “dur” demesi Alman Başbakan Olaf Scholz koltuğundan zıplattı. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Scholz'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı İsrail savunmasına itiraz ederek, İsrail'in Gazze'de "savaş suçu" işlediğini ifade etti.
Alman Başbakan Scholz, bir gazetecinin, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine ilişkin sorusuna "İsrail bir demokrasidir. Bu da çok açık şekilde ortaya konulmalıdır ve bu konuda da hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca her görüşmemizde ve her fırsatta bunun bizim görüşümüz olduğunu vurgulayacağız. Bu arada İsrail, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı bir ülkedir ve eylemlerinde de buna göre hareket etmektedir. Bu nedenle İsrail'e yöneltilen suçlamalar saçmadır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur." yanıtını vermişti.
HRW'DAN ALMANLARA GAZZE DERSİ: TÜM BUNLAR SAVAŞ SUÇU
Bunun üzerine Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya hesabından, Scholz'un bu sözlerini alıntılayarak, "Başbakan Scholz, İsrail hükümeti uluslararası hukuka uygun hareket etmiyor. Gazze'deki 2,2 milyon insanın elektrik ve suyunu kesmiş ve hastaneler de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir." paylaşımında bulundu.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON TABLO
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
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