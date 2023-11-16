ABD Başkanı Joe Biden katil İsrail’in hastane yalanına ortak oldu! Yine koşulsuz destek

ABD ASKERİ İSRAİL'E GİDECEK Mİ?

ABD Başkanı, esirler için her şeyi yapacaklarına ancak bunun ABD askerlerini bölgeye göndermek anlamına gelmediğine de dikkati çekti.

Toplantıda bir gazeteci, Biden'a, önceki gün yaptığı "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesini basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sordu.