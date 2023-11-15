İngiltere Başbakanı Rishi Sunak neden İsrail’i destekliyor? Soykırımın fonu eşi AKshata Murty’den: 1,5 milyar dolarlık imza

"NEDEN ATEŞKES İSTESİN Kİ?"

Geçtiğimiz günlerde BM ile silah üreticilerinin ilişkisine dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı Sara Elşerif de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ailesinin aile şirketinin İsrail ile bağlantısına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Şimdi size bu adamın neden ateşkes isteyemeyeceğini göstereceğim. Çünkü kendisi ve ailesi de bu savaşta bankacılık yapıyor. Eğer bebeğinin annesi bu işten çok para kazanıyorsa, bu adam neden Gazze'de olup bitenlere bir son vermeye çalışsın ya da ateşkes istesin ki?