İşgalci İsrail ordusu Gazze’de her yeri yerle bir ediyor! Kuşattığı parlamento binasını patlattı
Terör devleti İsrail, Gazze’de yıllardır sürdürdüğü zulmünü soykırıma çevirdi. Günlerdir bombardıman ve abluka altında tuttuğu bölgede binlerce masumun canına kıyıyor. Son gelen rakamlara göre Gazze’de şehit sayısı 11 bin 55’e yükselirken işgalci İsrail ordusu bölgedeki her yeri yerle bir etmeye devam ediyor. Hastane, okul, ibadethane gibi halkın güvende olabileceği yerleri de bombalayan katiller bu kez kuşattıkları parlamento binasını patlatarak yıktı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan parlamento binasını patlatarak yıktığı bildirildi. İsrail medyası, parlamento binasının patlatılarak yıkıldığı anlara dair görüntüleri paylaştı.
Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor. İsrail ordusundan parlamento binasının patlatılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bölgedeki parlamento binasını işgal ettiği bildirilmişti.
PARLAMENTO BİNASINI KUŞATMIŞTI
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.
Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görülmüştü.
2006 YILINDAKİ SEÇİMDEN HAMAS ZAFERLE ÇIKMIŞTI
Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.
Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.
BM'YE AİT OKULA İSRAİL BAYRAĞI ÇEKTİLER
İşgalciler, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula Siyonist bayrağı çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre bayrağı taşıyan 3 işgalci İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir BM okulunun çatısına çıkarak bayrağı astı.
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