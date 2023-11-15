İşgalci İsrail ordusu Gazze’de her yeri yerle bir ediyor! Kuşattığı parlamento binasını patlattı

2006 YILINDAKİ SEÇİMDEN HAMAS ZAFERLE ÇIKMIŞTI

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.