'Şeytanın avukatı' Ben-Gvir'den alçak sözler: Herkes yok edilmeli
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki masum insanlar üzerindeki katliamları aralıksız sürerken İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den alçak bir açıklama geldi. "Şeytanın avukatı" olarak da adlandırılan Gvir, "Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." ifadelerini kullanandı.
Son dönemde İsrail genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla gündeme gelen Ben-Gvir, "Kanal12" televizyonunda katıldığı programın bir bölümünü X sosyal medya hesabından paylaştı.
BEN-GVİR'DEN ALÇAK SÖZLER: HERKES YOK EDİLMELİ
Ben-Gvir, "Açık konuşmalıyız. Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." ifadesini kullandı.
İsrail'de Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.
İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.
Ben-Gvir, 7 Ekim'deki olayların ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
GVİR "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK ANILIYOR
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve gelen koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.
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