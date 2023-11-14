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Rusya'dan Google'a şok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Rusya’dan Google’a şok

Rusya'da mahkeme, Rus kullanıcıların kişisel verilerini yerelleştirmediği için Google'a yaklaşık 165 bin dolar para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rus kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'ın 15 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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