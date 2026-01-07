ABD'den skandal açıklama: Grönland'ı ilhak önceliğimiz | Avrupa'da yeni cephe mi açılıyor?
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından Grönland'ın kontrol altına alınması gerektiğini savunan ifadeleriyle Avrupa'da krize neden oluyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Grönland'ın ilhak edilmesi ulusal güvenlik önceliği denilmesiyle dünya kamuoyunda "ABD yeni bir savaş mı başlatacak?" sorularına yol açtı. Yaşanan gelişmeler saldırı gerilimini tetiklerken, Trump'ın adaya el koyma nedenleri ise A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında değerlendirildi.
ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun yankıları dünya genelinde sürürken, Başkan Trump'ın Grönland'ı hedef alarak "Kontrolünün bizde olması gerekiyor" çıkışıyla gerilim giderek tırmanıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamada ise Trump'ın Grönland'ı elde etmek için birçok seçeneği değerlendirdiği belirtilerek "Grönland'ı ilhak etmek ulusal güvenlik önceliğimiz, Grönland için askeri seçenek masada" denildi. Yaşanan gelişmelerin ardından "ABD'nin yeni hedefi Grönland'a saldırmak mı?" sorularını akıllara getirirken olası bir işgal durumu hangi krizleri beraberinde getireceği merak ediliyor.
A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, ABD'nin el koymak istediği Grönland'ın önemini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay'ın açıklamalarından satır başları...
"BUZULLARIN ERİMESİYLE GEÇİŞ YOLLARI AÇILDI"
Çin'den ticaret yaparken çok ciddi bir Kuzey Buz Denizi vardı. Yavaş yavaş eriyor ve yollar açılıyor. Bu açılan yollardan bir tanesi Kanada'nın Grönland dediğimiz bölgeyle arasındaki bir yol, diğeri de Rusya sahilinden takip eden yol. Ve bu Çin'den çıkan bir ticaret gemisinin Süveyş Kanalı dahil dolaşmadan Avrupa'nın batısına ve Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'nın doğu tarafına ulaşmasını çok kolay hale getiriyor. Bir geçiş hattı Rusya'dan diğer ise Grönland'la yani Danimarka, Avrupa'yla Kanada'nın arasında.
"NADİR ELEMENTLER ABD'NİN ELE GEÇİRME SEBEPLERİNDEN BİRİ"
Denizlerin ısınmasıyla ve buzulların erimesiyle bu nokta Rusya'ya denk gelirken diğeri ise Kanada, burası da teknik olarak Danimarka. Şimdi Amerika'nın Grönland derdinin iki temel sebebi var; biri bu. Çok net bu. İkincisi de burada buzulların erimesiyle birlikte o meşhur nadir elementler açığa çıkmaya ve çıkarma maliyeti düşmeye başlıyor. Bütün bu teknolojik hadiselerin ve en önemlisi elektriğe giden panellerin hepsi o yarı iletken çip teknolojisinin temelinde artık ne var? Bu elementler var. Yani yeni petrol buraya doğru kayıyor.
"MİNERALLERİN BÜYÜK BİR KISMI GRÖNLAND'DA"
Çin'le rekabete giriyorsunuz. Sizde petrol var yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra asıl petrol nadir toprak elementleri olacak. Yani rakibiniz Çin'de, doğal olarak bunlar fazlasıyla var ve ABD'de nadir toprak elementleri Çin'e göre yok. Yani ülkesinin içinde bunlar var ama sende o kadar yok. Avrupa Birliği'nin son yaptığı araştırmada Avrupa sanayinin kalkınması için gerekli olan minerallerin çok ciddi bir kısmı Grönland'da var ve burası Avrupa'nın.
"ABD NATO'YA 'SANA ÇÖKEBİLİR' DİYOR"
Amerika "Ben güçlüyüm." deyip Venezuela'ya girdi ve kendi kanunlarıyla yargılıyor. Rusya gitti Ukrayna'ya girdi; Kırım'ı aldı, orayı aldı, burayı aldı. İsrail on binlerce insanı katletti. BM bitik. Danimarka'da NATO müttefikiyiz." diyor Danimarka'da, "Durun!" diyor "Ne oluyor?" diyor. Bu sistemi kurarken Soğuk Savaş'a da giriyorsunuz ya BM'yle, Soğuk Savaş'a da girerken iki tane önemli unsur oluştu: Biri tekrar yapılanan ekonomik, siyasi ve sosyal Avrupa Birliği. İkincisi de askeri olarak bunların hepsinin, Avrupa Birliği dahil, lideri ve finansörü Amerika'ydı. O Marshall Planları falan hep altyapısında bunlar var. Ve NATO'ydu. Şimdi ilk defa bunları kuran ABD diyor ki: "Ey NATO müttefikim, hani ben seni korumakla mükelleftim ya... Sana çökebilirim."
