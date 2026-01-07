ABD’den skandal açıklama: Grönland’ı ilhak önceliğimiz | Avrupa’da yeni cephe mi açılıyor?

ABD'nin Venezuela'ya başlattığı operasyonun yankıları dünya genelinde sürürken, Başkan Trump'ın Grönland'ı hedef alarak "Kontrolünün bizde olması gerekiyor" çıkışıyla gerilim giderek tırmanıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamada ise Trump'ın Grönland'ı elde etmek için birçok seçeneği değerlendirdiği belirtilerek "Grönland'ı ilhak etmek ulusal güvenlik önceliğimiz, Grönland için askeri seçenek masada" denildi. Yaşanan gelişmelerin ardından "ABD'nin yeni hedefi Grönland'a saldırmak mı?" sorularını akıllara getirirken olası bir işgal durumu hangi krizleri beraberinde getireceği merak ediliyor.

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay'ın açıklamalarından satır başları...

"BUZULLARIN ERİMESİYLE GEÇİŞ YOLLARI AÇILDI"

Çin'den ticaret yaparken çok ciddi bir Kuzey Buz Denizi vardı. Yavaş yavaş eriyor ve yollar açılıyor. Bu açılan yollardan bir tanesi Kanada'nın Grönland dediğimiz bölgeyle arasındaki bir yol, diğeri de Rusya sahilinden takip eden yol. Ve bu Çin'den çıkan bir ticaret gemisinin Süveyş Kanalı dahil dolaşmadan Avrupa'nın batısına ve Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'nın doğu tarafına ulaşmasını çok kolay hale getiriyor. Bir geçiş hattı Rusya'dan diğer ise Grönland'la yani Danimarka, Avrupa'yla Kanada'nın arasında.