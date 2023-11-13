Terör devleti İsrail’in Givati Tugayı Gazze'de okulu üs yaptı! Tepki çeken kutlama görüntüleri
Gazze'de soykırıma girişen ve çocuk kadın demeden ölüm saçan eli kanlı İsrail ordusunun Nazileri aratmayan alçaklıklarına bir yenisi daha eklendi. Siyonist İsrail, 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, harabeye çevirdiği bir okulu üs haline getirdi. Çocuk katili Givati Tugayı'nın okulda ayrıca kutlama yaptığı görüldü. İşte büyük infiale neden olan o görüntüler...
Tüm bunlar yaşanırken her geçen dakika yeni gelişmelerin yaşandığı Gazze'den tepki çeken bir görüntü daha servis edildi.
ALÇAKSIN İSRAİL! ZULÜM 1967'DE BAŞLADI
1967'de Filistin'de işgale başlayan İsrail ordusunun 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı.
İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü.
SİVİL ÖLÜMLERİNİN GÖLGESİNDE KUTLAMA
Ordu açıklamasında, Givati Tugayı askerlerinin Gazze Şeridi'nin göbeğindeki çatışmalar sırasında eğitimlerini tamamlamaları üzerine, "rozet dağıtım töreniyle kutlama yapıldığı" belirtildi.
OKULU VURDULAR! DANS ETTİLER
Alınan bilgiye göre; kutlama yapılan binanın Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı.
BAYRAK ASTILAR
Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü.
Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.
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