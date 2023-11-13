Terör devleti İsrail’in Givati Tugayı Gazze’de okulu üs yaptı! Tepki çeken kutlama görüntüleri

OKULU VURDULAR! DANS ETTİLER

Alınan bilgiye göre; kutlama yapılan binanın Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı.

BAYRAK ASTILAR

Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü.

Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.