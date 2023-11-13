İşgalci terör örgütü İsrail'de sivil halk vahşete destek veriyor! Katliam sonrası silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı
Siyonist İsrail, 75 yıldır işgal ettiği Filistin topraklarındaki halka zulmederek masumları katlediyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde uyguladığı abluka ve bombardıman sonucu binlerce vatandaşın canına kıydı. Her geçen gün saldırılarına ivme kazandıran katiller, ABD ve Batı’nın koşulsuz desteğiyle ateşkes çağrılarını reddediyor. Öte yandan Siyonizm belasını kendi sivil halkına da aşılayan işgalci İsrail’de Filistinlilere karşı ruhsatlı silah başvuruları arttı. Terör örgütü İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi. İşte detaylar...
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 38'inci gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SUÇ İŞLİYOR
Abluka altındaki Gazze'de elektriği, suyu, interneti, gıda ve ilaç girişini kesen katil İsrail camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak günlerdir kadın çocuk demeden katlediyor.
GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.
SİLAH RUHSATI BAŞVURULARI REKOR KIRDI
İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını" yazdı.
Haberde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, bu sayının 2022'de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.
10 BİN KİŞİYE RUHSAT VERİLDİ
Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.
Haberde ayrıca, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.
IRKÇI BAKAN BEN-GVİR'İN YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRMA KAMPANYASI
Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.
Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.
İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?
- KYK kredi faizi kalktı mı? 2023-2024 GSB öğrenim kredisi geri ödeme faizi ne kadar, kaç taksitte ödeniyor? Kredi borcu ertelenir mi?
- Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!
- Gelinim Mutfakta 13 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM! İlk önce o illere verilecek! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve Gençlik Bankası...
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT emeklisine ekran açıldı! Adınıza ödeme birikmiş olabilir, hemen kontrol edin! İkramiye, seyyanen...
- İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024: 13 Kasım 2023 İBB burs sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?
- Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...
- Galatasaray’a 24. şampiyonluğu o isim getirecek! Transferi böyle duyurdu! 30 milyonluk süperstar transferi…
- Sigaraya zammı geldi son dakika? 13 Kasım 5 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz en pahalı sigara...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 13-14-15-16-17 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...
- Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? GSB KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?