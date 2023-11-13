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İşgalci terör örgütü İsrail'de sivil halk vahşete destek veriyor! Katliam sonrası silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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İşgalci terör örgütü İsrail’de sivil halk vahşete destek veriyor! Katliam sonrası silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim’den bu yana rekor kırdı

Siyonist İsrail, 75 yıldır işgal ettiği Filistin topraklarındaki halka zulmederek masumları katlediyor. 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde uyguladığı abluka ve bombardıman sonucu binlerce vatandaşın canına kıydı. Her geçen gün saldırılarına ivme kazandıran katiller, ABD ve Batı’nın koşulsuz desteğiyle ateşkes çağrılarını reddediyor. Öte yandan Siyonizm belasını kendi sivil halkına da aşılayan işgalci İsrail’de Filistinlilere karşı ruhsatlı silah başvuruları arttı. Terör örgütü İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi. İşte detaylar...

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 38'inci gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SUÇ İŞLİYOR

Abluka altındaki Gazze'de elektriği, suyu, interneti, gıda ve ilaç girişini kesen katil İsrail camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak günlerdir kadın çocuk demeden katlediyor.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Öte yandan İsrail bombardımanının ardından hastanelerin devre dışı kalması ve Gazze'de aktif yalnızca 7 ambulansın kalması sebebiyle artık hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının sağlıklı bir şekilde paylaşılamayacağına dikkat çekiliyor.

SİLAH RUHSATI BAŞVURULARI REKOR KIRDI

İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını" yazdı.

Haberde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, bu sayının 2022'de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

10 BİN KİŞİYE RUHSAT VERİLDİ

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.

IRKÇI BAKAN BEN-GVİR'İN YERLEŞİMCİLERİ SİLAHLANDIRMA KAMPANYASI

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

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