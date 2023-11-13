İşgalci terör örgütü İsrail’de sivil halk vahşete destek veriyor! Katliam sonrası silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim’den bu yana rekor kırdı

10 BİN KİŞİYE RUHSAT VERİLDİ

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.