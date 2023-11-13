13 Kasım 2023, Pazartesi
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Terör devleti İsrail’in Givati Tugayı Gazze'de okulu üs yaptı! Tepki çeken kutlama görüntüleri
Gazze'de soykırıma girişen ve çocuk kadın demeden ölüm saçan eli kanlı İsrail ordusunun Nazileri aratmayan alçaklıklarına bir yenisi daha eklendi. Siyonist İsrail, 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, harabeye çevirdiği bir okulu üs haline getirdi. Çocuk katili Givati Tugayı'nın okulda ayrıca kutlama yaptığı görüldü. İşte büyük infiale neden olan o görüntüler...