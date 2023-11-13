Katil İsrail sivil savunma ekiplerini vurdu
38 gündür durmaksızın Gazze’deki sivilleri hedef alan terör devleti İsrail, yardıma giden ekipleri bir kez daha alçakça hedef aldı. Yaralıların olduğu o anlar kameraya yansıdı.
Gazze'de Siyonist İsrail vahşeti sürüyor. Filistinlilere ait bir evin İsrail saldırılarıyla hedef alınmasının ardından bölgeye giden sivil savunma ekipleri İsrail'in hedefi oldu.
YARALILAR VAR
Saldırının ardından itfaiye aracının ağır hasar aldığı, personellerin yaralanan ekip arkadaşını aracın içinden çıkardığı da görüldü.
O anları kaydeden ve yaralı olan sivil savunma personellerinin ise zorlukla yürüdüğü görüntülerde yer aldı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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