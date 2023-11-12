Şaşkın Biden yine gündem oldu! Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaretinde…
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı garip hareketlerle bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Biden, bu kez Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninde ne yapacağını şaşırdı. Herkesin dikkatlerini üzerine çeken Biden’in şaşkınlığı “Bu adama neler oluyor?” sorularını beraberinde getirdi. İşte Biden’in o anları…
SON DAKİKA | ABD'nin adı olaylarla anılan Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gaziler Günü sebebiyle Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etti.
BIDEN ÇELENK MERASİMİNDE...
Biden, törende ülkenin gazileri anısına Meçhul Asker Mezarı'nda çelenk koydu.
GARİP GARİP HALLER
Ancak törende Biden garip halleriyle bir kez daha gündem olmayı başardı.
Çelenk koyma ve selamlama anında şaşkın tavırlaralar sergileyen Biden'ın imdadına kıtada yer alan asker yetişti.
BIDEN GERİ VİTES YAPTI
Haç işareti yaptıktan sonra Biden, çelenkten bir anda geri adım attı ve arkasını döndü.
Ardından olduğu yerde dona kalan Biden, geri vites yaparak çelenge geri döndü ve askerden yardım aldı.
BIDEN: NE YAPACAKTIK?
O anlarda Biden askere yaklaşıp "Şimdi ne yapacaktık?" diye sordu.
ASKER: YERİNİZE BAŞKAN...
ABD'li asker de Başkan Biden'a "Yerinize geçin efendim." şeklinde yanıt vererek eliyle gitmesi gereken yeri işaret etti.
BIDEN'A NELER OLUYOR?
Herkesin dikkatlerini üzerine çeken Biden'in şaşkınlığı "Bu adama neler oluyor?" sorularını beraberinde getirdi.
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