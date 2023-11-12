Dünya Sağlık Örgütü korkunç haberi duyurdu: Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi

"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.