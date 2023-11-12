Dünya Sağlık Örgütü korkunç haberi duyurdu: Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.
"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.
DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.
Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi:
"DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunmakta olup, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!
- HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
- Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
- Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi
- Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
- 5000 TL emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara yatacak! Tahsis numarasına göre SGK ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...