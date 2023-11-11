Gazze’de bulunan Norveçli doktor bombalanan hastaneden dünyaya seslendi: Hepiniz suç ortağısınız

39 BEBEK OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini kullandı. Filistin Sağlık Bakanı ise Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HEPİNİZ SUÇ ORTAĞISINIZ"

Gazze'de gönüllü olarak görev yapan Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanelerdeki çığlıkları dinleterek seslendi. Dr. Gilbert, "Başkan Biden... Bay Blinken... Güvenli bir yer olduğunu düşündükleri hastanelere sığınan insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Bunu ne zaman durduracaksınız? Hepiniz suç ortağısınız!" diyerek Joe Biden ve Avrupa ülkelerinin başkanlarına seslendi.