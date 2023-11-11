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Gazze'de bulunan Norveçli doktor bombalanan hastaneden dünyaya seslendi: Hepiniz suç ortağısınız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Gazze’de bulunan Norveçli doktor bombalanan hastaneden dünyaya seslendi: Hepiniz suç ortağısınız

Gazze'de gönüllü olarak çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in katliamına karşı sesini yükselterek İsrail'in bombalar yağdırdığı Şifa Hastanesi'nden dünya liderlerine seslendi. Filistinli yaralıların feryatları arasında konuşan Gilbert, "Başkan Biden, Bay Blinken, Avrupa ülkelerinin başbakanları ve cumhurbaşkanları... Masum insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Filistinliler hastane içinde bombalanıyor. Bunu ne zaman durduracaksınız" diyen Gilbert, İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'deki hastaneleri hedef gözetmeksizin bombalarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını ve yoğun bakımda tutulan bebek ve hastaların oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı.Gazze'deki hükümeti, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğunu bildirdi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." ifadelerine yer verildi.

39 BEBEK OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini kullandı. Filistin Sağlık Bakanı ise Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HEPİNİZ SUÇ ORTAĞISINIZ"
Gazze'de gönüllü olarak görev yapan Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanelerdeki çığlıkları dinleterek seslendi. Dr. Gilbert, "Başkan Biden... Bay Blinken... Güvenli bir yer olduğunu düşündükleri hastanelere sığınan insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Bunu ne zaman durduracaksınız? Hepiniz suç ortağısınız!" diyerek Joe Biden ve Avrupa ülkelerinin başkanlarına seslendi.

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