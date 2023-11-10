Gazze'de insanlık dramı! Tehcir anları kamerada! İsrail'den büyük oyun...
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde büyük bir soykırıma imza atarken bölgede yaşayan Filistinliler Gazze'nin güneyine göç etmek zorunda bırakılıyor. Büyük tehcir anlarında insanlık dramı yaşanırken o anlar kameralara yansıdı. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır yaşananları A Haber ekranlarında yorumlarken İsrail'in bölgede "Kuzey'i boşaltıyoruz orada sadece Hamas ile karşı karşıya geleceğiz" diyerek propaganda yaptığının altını çizdi. İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.
HASTANELERİ DE VURDULAR
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Bu gelişmeler yaşanırken Katil İsrail Gazze'ye yönelik bombardımanı şiddetlenerek artıyor. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan insanlar İsrail'in ateşe ara ilan ettiği saatlerde göç etmek zorunda kalıyor.
O dramatik anlar kameralara yansırken İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramını yorumladı.
BM'NİN YAPTIRIM GÜCÜ SINIRLI
BM'nin yaptırım gücü kurulduğundan beri çok sınırlı. Güvenlik Konseyi var oradaki ülkeler birbirlerini veto ediyor. 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in başlattığı saldırılara yönelik Rusya ve Çin'in sunduğu teklifler diğer üyeler tarafından veto edildi.
BATI ÜLKELERİ OLANLARA GÖZ YUMUYOR
BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkamıyor. Ateşkes kavramı üzerinde bile anlaşılamıyor. Batı ülkeleri "İsrail'in durumu nedeniyle ara verelim" diyorlar. İnsanlar zorla yerinden ediliyor bölgede ve bu ülkeler bu duruma göz yumuyor. İsrail'in bombalamaları görmezden geliniyor.
İSRAİL'DEN KİRLİ PROPAGANDA
"Kuzey'i boşaltıyoruz orada sadece Hamas ile karşı karşıya geleceğiz" diyerek İsrail propaganda yapıyor. Guterres bölgenin bir çocuk mezarlığına döndüğünü söyledi.
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