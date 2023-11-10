Gazze’de insanlık dramı! Tehcir anları kamerada! İsrail’den büyük oyun...

BATI ÜLKELERİ OLANLARA GÖZ YUMUYOR

BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkamıyor. Ateşkes kavramı üzerinde bile anlaşılamıyor. Batı ülkeleri "İsrail'in durumu nedeniyle ara verelim" diyorlar. İnsanlar zorla yerinden ediliyor bölgede ve bu ülkeler bu duruma göz yumuyor. İsrail'in bombalamaları görmezden geliniyor.

İSRAİL'DEN KİRLİ PROPAGANDA

"Kuzey'i boşaltıyoruz orada sadece Hamas ile karşı karşıya geleceğiz" diyerek İsrail propaganda yapıyor. Guterres bölgenin bir çocuk mezarlığına döndüğünü söyledi.