Gazze’den dünyaya açılan pencere oldu! Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza paylaşımlarıyla katliamı dünyaya duyuruyor...

Kente birkaç saat elektriğin gelmesiyle insanların gösterdiği olağanüstü çaba, Azaiza'nın en fazla etkileşim alan paylaşımları arasında yerini aldı.

Azaziza, yaptığı açıklamada, "Filistinliler 75 yıldır eziliyor. Dünya bizim mücadelemizi bilmeli. Gazze, eskiden bir cennet gibiydi. Şimdi ise cehenneme döndü. Salıncaklarda oynayan çocukları, gülümseyen yaşlıları, doğa ve deniz manzaralarını, güzel Gazze'mi çok özledim." diyor.