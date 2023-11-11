Gazze'den dünyaya açılan pencere oldu! Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza paylaşımlarıyla katliamı dünyaya duyuruyor...
Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'nın 25 bin takipçili hesabı 14 milyona yaklaşırken videoları milyonlarca kez izlendi. Gazze'den dünyaya açılan pencere olan Filistinli Azaiza, İsrail’in katliamlarını dünyaya duyuruyor. Diğer yandan tüm uluslararası haber kanalları, onun paylaştığı görüntüleri referans almaya başladı.
İsrail'in kadın, çocuk demeden sivillerin yaşadığı yerlere yönelik saldırılar sonucu Gazze, enkaza döndü. Gökyüzünün griye döndüğü, mahallelerin ise toprağa gömüldüğü şehirde soykırımı canı pahasına dünyaya göstermeye çalışan Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza (24), dünyaya insanlık dersi veriyor.
BİR ANDA SAVAŞ MUHABİRİ OLDU
Gazze'deki günlük yaşamın fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan Motaz Azaiza, 25 bin takipçili hesabından Gazze'nin bilinmeyen yüzünü gösterirdi. Ancak yıllar boyunca fotoğrafları pek fark edilmedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, onu bir anda savaş muhabirine çevirdi. Evine düzenlenen saldırıda, ailesinden 15 kişiyi kaybetti.
HABER KANALLARINA REFERANS OLDU
Yaşadığı acıyı "Dünya bizim mücadelemizi bilmeli" diyerek kamerasına sarılan Azaiza, bölgede yaşananları, sosyal medya hesaplarından anbean dünyaya aktarıyor. Azaiza'nın paylaşımları sonrası, takipçi sayısı 14 milyona yaklaşırken videoları milyonlarca kez izlendi. Tüm uluslararası haber kanalları, onun paylaştığı görüntüleri referans almaya başladı.
BİR PAYLAŞIMI 79 MİLYON İZLENDİ
İsrail ordusunun katliamı sonrası korkudan titreyen Gazzeli çocuğun görüntüsü, 80 milyondan fazla görüntülendi. Gazze'nin trajik durumunu paylaşan Azaiza, bombalamanın yanı sıra Gazzelilerin günlük mücadeleleri ve küçük mutluluklarını da yansıtıyor.
Kente birkaç saat elektriğin gelmesiyle insanların gösterdiği olağanüstü çaba, Azaiza'nın en fazla etkileşim alan paylaşımları arasında yerini aldı.
Azaziza, yaptığı açıklamada, "Filistinliler 75 yıldır eziliyor. Dünya bizim mücadelemizi bilmeli. Gazze, eskiden bir cennet gibiydi. Şimdi ise cehenneme döndü. Salıncaklarda oynayan çocukları, gülümseyen yaşlıları, doğa ve deniz manzaralarını, güzel Gazze'mi çok özledim." diyor.
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