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Putin katil İsrail’e sert çıktı: Gazze'deki katliamın hiçbir haklı gerekçesi olamaz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2023 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
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Putin katil İsrail’e sert çıktı: Gazze’deki katliamın hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Bebek katili Netanyahu Gazze’ye uyguladığı bombardımanlarla binlerce masumu katletti. Ateşkes çağrılarına kulak tıkayan katile Rsuay Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sert tepki geldi. Putin, "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" açıklamasında bulundu.

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze Şeridi'nde sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

3457'Sİ ÇOCUK 8306 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Binlerce Gazzeli ise İsrail savaş uçaklarının oluşturduğu yıkım sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

PUTİN'DEN SERT TEPKİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi.

Putin, "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

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