Putin katil İsrail’e sert çıktı: Gazze’deki katliamın hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

3457'Sİ ÇOCUK 8306 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin şehit olduğunu, 21 bin 48 kişinin de yaralandığını bildirdi.