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Ukrayna'dan açıklama: Kırım'da Rusya'nın çıkarma gemilerini vurduk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Ukrayna’dan açıklama: Kırım’da Rusya’nın çıkarma gemilerini vurduk

Son dakika | Rusya ile Ukrayna savaşında çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusunun, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da Rus Karadeniz Filosu'na ait çıkarma gemilerini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'a operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon sonucu Rus Karadeniz Filosu'na ait zırhlı araçlarla yüklü çıkarma gemilerinin vurulduğu aktarılan açıklamada, vurulan gemi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Ukrayna basınında ise Rus ordusuna ait 2 çıkarma gemisinin vurulduğu ifade edildi.

RUSYA: UKRAYNA, İHA SALDIRISI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarındaki tesislere insansız hava araçlarıyla (İHA) gece saatlerinde saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kırım ve Rusya'nın Tula bölgesi üzerinde toplam 3 İHA'nın, Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği aktarıldı.

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