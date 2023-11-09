Kopenhag Manchester United maçında Filistin’e destek! “Çocukların öldürülmesini durdurun”
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Kopenhag, sahasında Manchester United'ı konuk etti. 4-3’lük skorla Kopenhag’ın United'ı mağlup ettiği maçın başında futbol gündemine damga vuran bir olay yaşandı. Bir taraftar, Filistin'e destek veren bir bayrakla sahaya indi. Taraftarın açtığı bayrakta “Filistin için birlik olalım” çağrısı dikkat çekti. İşte detaylar…
Kopenhag ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı.
Henüz oyunun başında bir taraftar, Filistin'e destek veren bir bayrakla sahaya girdi.
Taraftarın elinde tuttuğu bayrakta, "Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun! Birlik olalım." yazısı olduğu görüldü.
Kopenhag, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti ve puanını 4'e çıkarttı.
Manchester United'da Marcus Rashford, Kopenhag ile oynanan maçın 42. dakikasında kırmızı kart gördü. Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Grupta puan durumu
1. Bayern Münih: 12 P
2. Kopenhag: 4 P
3. Galatasaray: 4 P
4. Manchester United: 3 P
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