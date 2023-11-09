Okan Buruk Bayern Münih-Galatasaray maçını değerlendirdi: Maçın hakemi Antonio Nobre skoru etkileyecek hata yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. maçında temsilcimiz Galatasaray, kıyasıya mücadele ettiği Bayern Münih'e karşı 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın büyük bölümde başa baş oynadıklarını söyleyerek, oyuncularının en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti. Maçın hakemini de değerlendiren Buruk’un, “Skoru etkileyecek hata yaptı” ifadelerine yer verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün ilk maça göre daha ideal bir 11 ile sahadaydılar. Özellikle Neuer'in oynaması, geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Maçın büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde kırılma anları vardı. Bizim için en neti Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görseydi, çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi. İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdülkerim'e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış'a yapılan faul var. Devamında Davinson'un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi.
Hatalar yapması normal. Genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha da büyüteceği bir skor da olabilirdi. Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum"
"BAZEN YANLIŞ SEÇİM YAPTILAR"
Bitiricilik konusunda sorulan soruya Buruk, "Tabii ki girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Gol attıkça oyuncularda öz güven yerine geliyor. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Önemli olan bu pozisyonlara girmek. Daha önemlisi Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız bunları atmak zorundasınız. Atamıyorsanız maç kaybediyorsunuz. Oyuncularımın genel performansı, öndeki oyunumuz, üreticiliğimiz, genelde iyiydi. O yüzden ben oyuncularımın performansından memnunum" diye cevap verdi.
"BİZİM İÇİN ÇOK FAZLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"
Gruptaki durumlarını da değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bundan sonraki maçlarda Manchester United'ı ve Kopenhag'ı yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine aynı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız Manchester United maçı, deplasmanda oynayacağımız Kopenhag maçı, ikisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi" ifadelerini kullandı.
"FAULÜ VERİYORSA İKİNCİ SARI KARTTAN KIRMIZI KART VERMESİ GEREKİRDİ"
Maçım hakemi için de konuşan Okan Buruk, "Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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