Okan Buruk Bayern Münih-Galatasaray maçını değerlendirdi: Maçın hakemi Antonio Nobre skoru etkileyecek hata yaptı

"Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün ilk maça göre daha ideal bir 11 ile sahadaydılar. Özellikle Neuer'in oynaması, geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Maçın büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde kırılma anları vardı. Bizim için en neti Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görseydi, çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi. İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdülkerim'e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış'a yapılan faul var. Devamında Davinson'un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan bir hakemdi.