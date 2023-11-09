Katil İsrail’in bir yalanı daha patladı! Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu

Paylaştığı videoda Hamas'ın kazdığı tünellerde ilerleyen özel eğitimli ve bomba taşıyan köpeklerin karanlığın arasında hedeflerine saldırıya geçtiği görüldü. Sözcü Gendelman videoyu "İsrail'in Hamas'a yönelik yaptığı bir operasyon" gibi servis etti.

Ne var ki Gendelman'ın servis ettiği bu görüntülerin aslı başka çıktı. Bağımsız kaynaklar, şimdiye kadar çatışmalarda İsrail ordusunun özel eğitimli köpekleri kullandığını doğrulamadı. Öte yandan yapılan araştırmalar, bu videonun Gazze tünellerinde değil, İsrail ordusunun kendi içinde yaptığı tatbikatlar sırasında kaydedildiğini doğruladı.