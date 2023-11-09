Katil İsrail'in bir yalanı daha patladı! Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
34 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, 11 bine yakın masum sivili katletti. Hastane, oku ve sivil yerleşimleri Hamas kılıfı uydurarak yerle bir eden İsrail ordusu şimdi de, korkulu rüyası olarak bilinen "Gazze tünelleri" için çalışmalara başladı. Sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atan İsrail'in bir yalanı daha elinde patladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsünün resmi hesabından yaptığı paylaşım sahte çıktı.
Batılı şirketler ve medya desteğiyle algı operasyonunu da yüzü kızarmadan sürdüren İsrail, özellikle sosyal medyada sık sık yalan haberlere imza atıyor. Resmi hesaplardan uydurma haberleri gerçekmiş gibi servis eden İsrail, 33 günden bu yana sayısız yalanı kamuoyuna servis etti. İsrailli bebeklerin katledildiği iddialarından Hamas üyelerinin saldırı planladığı söylenen ses kayıtlarına kadar birçok haber servis eden, ancak hepsinin algı operasyonunun bir parçası olduğu anlaşılan İsrail, bu kez de "Gazze tünelleri" yalanıyla konuşuldu.
İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: GAZZE TÜNELLERİ
İsrail ordusunun korkulu rüyası olarak bilinen, "Gazze metrosu" olarak bilinen Hamas tünelleri, İsrail'in hala ulaşamadığı ender noktalardan. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altını adeta bir yer altı şehrine döndürdüğü söylenen bu tünel ağının Mısır'dan İsrail'e kadar uzandığı söyleniyor. Hamas kuvvetlerinin silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir unsur olduğu bilinen Gazze tünelleri İsrail'in işgal planlarını zora sokuyor.
Tünel ağını işlevsiz hale getirmek için yöntem arayan İsrail, "sünger bombası" adını verdikleri kimyasal bir silah geliştirdiğini duyurmuştu. Tünellerin hakimiyetini sağlamanın yollarını arayan İsrail, algı operasyonu için kolları sıvadı.
İSRAİLLİ SÖZCÜNÜN YALANI PATLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Gazze tünellerine eğitimli bomba köpekleri salındığını iddia etti.
Paylaştığı videoda Hamas'ın kazdığı tünellerde ilerleyen özel eğitimli ve bomba taşıyan köpeklerin karanlığın arasında hedeflerine saldırıya geçtiği görüldü. Sözcü Gendelman videoyu "İsrail'in Hamas'a yönelik yaptığı bir operasyon" gibi servis etti.
Ne var ki Gendelman'ın servis ettiği bu görüntülerin aslı başka çıktı. Bağımsız kaynaklar, şimdiye kadar çatışmalarda İsrail ordusunun özel eğitimli köpekleri kullandığını doğrulamadı. Öte yandan yapılan araştırmalar, bu videonun Gazze tünellerinde değil, İsrail ordusunun kendi içinde yaptığı tatbikatlar sırasında kaydedildiğini doğruladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...
- Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi
- EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?
- Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal'ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...
- Galatasaray'ın maestrosu sene sonu yolcu! Transfer açıklaması geldi! Yeni adresi ise...
- Milyonlara müjde: 5 yıl erkene çekilecek! 1999 sonrası 2000 - 2008 arası emeklilik tablosu çıktı!
- GS MAÇI ŞİFRESİZ İZLE! 8 Kasım 2023 Bayern Münih - Galatasaray maçı canlı yayın! Exxenspor, TV8,5 HD maç izle!
- Icardi bugün oynayacak mı? Icardi Bayern Münih maçında oynayacak mı, iyileşti mi?
- Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? Serveti, eski hali...
- Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! İşte son depremler...
- 1. BELLİ OLDU! 8 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?