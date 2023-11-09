09 Kasım 2023, Perşembe
UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oldu. Sarı kırmızılılar kıyasıya mücadele verdiği maçta Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ve Türkiye'nin yeri...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 04:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 04:19
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