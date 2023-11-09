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Haberler Galeri UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih'in konuğu oldu. Sarı kırmızılılar kıyasıya mücadele verdiği maçta Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ve Türkiye'nin yeri...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 04:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 04:19
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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Bu sezon Avrupa'da ülkemizi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere 3 takımımız temsil ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Sarı kırmızılılar uzun süre oyun olarak önde götürdüğü mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu skorun ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4. hafta maçlarının ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

1 - İNGİLTERE: 93,928

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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

2 - İSPANYA: 80,364