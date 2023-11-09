UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Bayern Münih Galatasaray maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

Bu sezon Avrupa'da ülkemizi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere 3 takımımız temsil ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.