Gazze Şeridi'nde ateşkes yok! Mısır medyası duyurdu: İnsani ara verilmesi yakın...
Mısır medyası tarafından yapılan haberde işgalci İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "çatışmalara insani ara verilmesinin yakın olduğunu" yazıldı. Diğer yandan katil Netanyahu İsrailli tüm rehinelerin serbest bırakılmadan ateşkes olmayacağını belirtti. İşte detaylar...
Mısır'da yayın yapan Al Qahera News televizyon kanalının önemli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesi için yoğun temaslar yürüttüğü belirtildi.
242 İSRAİLLİ ESİR HAMAS'IN ELİNDE
Haberde, "Mısır'ın esir ve tutuklu takası için Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesine yakın olduğu" bildirildi. İsrail'in 33 gündür yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 242 İsrailli esirin bulunduğu biliniyor.
NETANYAHU ATEŞKESİ REDDEDİYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu esirlerin tamamı serbest bırakılmadan ateşkes yapmayı reddediyor.
"GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURUN"
Hamas ise, tutukluların serbest kalmasının önünde İsrail'in engel olduğunu belirterek, esir ve tutuklu takası için Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını talep ediyor.
SAVAŞTA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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