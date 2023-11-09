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İtalyan aktör Antonio Di Matteo ve Hollandalı Kick boksçu Rico Verhoeven’dan Gazze’ye destek

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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İtalyan aktör Antonio Di Matteo ve Hollandalı Kick boksçu Rico Verhoeven’dan Gazze’ye destek

Katil İsrail’in Gazze’deki zulmüne dünyadan tepki yağıyor. Son olarak İtalyan aktör Antonio Di Matteo, Roma Uluslararası Film Festivali'nde “Gazze'deki katliamı durdurun!” yazılı pankart açarak Filistin'e destek verdi. Diğer taraftan Kickboks dünya ağır sıklet şampiyonu Hollandalı Rico Verhoeven, şampiyonluğunun ardından Gazze için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. İşte o anlar…

Gazze'de masum siviller üzerinde acımasız bir katliam uygulayan terör devleti İsrail'e karşı dünyada büyük bir uyanış başladı.

HAMAS İLK FİTİLİ ATEŞLEDİ

Öz toprakları Filistin'i müdafaa eden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenledi.

Hamas'ın saldırılarını bahane eden katil İsrail ordusu da masum sivilleri hedef alarak Gazze Şeridi'ne artan bir şekilde yoğun hava bombardımanı başlattı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL, 10 BİNDEN FAZLA MASUMU ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Öte yandan Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL, HASTANELERE DE SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL'İN KAYIPLARI

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

ESİRLER MESELESİ

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Katil İsrail'in Gazze'deki zulmüne dünyadan tepki yağıyor.

ÜNLÜ OYUNCU GAZZE İÇİN PANKART AÇTI

Katil İsrail'in Gazze'deki zulmüne dünyadan tepki yağıyor. Son olarak İtalyan aktör Antonio Di Matteo, Roma Uluslararası Film Festivali'nde "Gazze'deki katliamı durdurun!" yazılı pankart açarak Filistin'e destek verdi.

HOLALNDALI SPORCUDAN GAZZE İÇİN SAYGI DURUŞU

Diğer taraftan Kickboks dünya ağır sıklet şampiyonu Hollandalı Rico Verhoeven, şampiyonluğunun ardından masum Gazze halkı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

İsrail'e tepki gösteren Verhoeven, "Dünyada çılgınca şeyler oluyor" dedi.

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