İtalyan aktör Antonio Di Matteo ve Hollandalı Kick boksçu Rico Verhoeven’dan Gazze’ye destek

Hamas'ın saldırılarını bahane eden katil İsrail ordusu da masum sivilleri hedef alarak Gazze Şeridi'ne artan bir şekilde yoğun hava bombardımanı başlattı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL, 10 BİNDEN FAZLA MASUMU ÖLDÜRDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.