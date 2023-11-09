Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro katil İsrail’e isyan etti: Tüm Arap ve Müslüman halkları yok etmek istiyorlar

"ÖNCE MÜSLÜMANLARI SONRA TÜM HIRİSTİYANLARI..."

"Dinle beni ey güzel Dünya, ABD ve Avrupa ülkelerindeki baylar ve bayanlar dikkatle dinleyin beni." diye seslenen Maduro, şu ifadeleri kullandı:

Nazizmden daha tehlikeli bir ideolojiyi yaymaya çalışıyorlar. İlk olarak Filistin halkına karşı baskınlarla, katliamlarla, soykırımlarla, atom bombalarıyla sonra bütün Araplara karşı olacak.