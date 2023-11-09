Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro katil İsrail'e isyan etti: Tüm Arap ve Müslüman halkları yok etmek istiyorlar
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Filistin'de yaptığı büyük katliama isyan ederken katillere ateş püskürdü. Maduro, İsrail'in tüm Arap ve Müslüman halkları yok etmek istediğini söylerken, daha sonra da Hristiyanlığın tehlikeye gireceğini ifade etti. Maduro yaptığı açıklamada "Çok geç olmadan katliamları durduralım. Siyonist soykırımı durduralım." dedi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı bir programda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların durdurulması yönünde tüm dünyaya çağrıda bulundu.
"FİLİSTİN HALKINI YOK ETMEK İSTİYORLAR"
Siyonist ırkçılar ve fanatiklerin Filistin halkını yok etmek istediğini belirten Maduro, "Ve tüm Arap ve tüm Müslüman halkını yok etmek istiyorlar. Batı'nın yardımıyla 75 yıl önce nefret tohumlarını ektiler." dedi.
"ÖNCE MÜSLÜMANLARI SONRA TÜM HIRİSTİYANLARI..."
"Dinle beni ey güzel Dünya, ABD ve Avrupa ülkelerindeki baylar ve bayanlar dikkatle dinleyin beni." diye seslenen Maduro, şu ifadeleri kullandı:
Nazizmden daha tehlikeli bir ideolojiyi yaymaya çalışıyorlar. İlk olarak Filistin halkına karşı baskınlarla, katliamlarla, soykırımlarla, atom bombalarıyla sonra bütün Araplara karşı olacak.
Ve bütün Müslümanlara…Sonra bize, yani Katolik Hıristiyanlara doğru ilerleyecekler. Çok geç olmadan katliamları durduralım. Siyonist soykırımı durduralım. Sevgili Filistin halkının hatırı için…"
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