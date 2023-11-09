Almanya'daki şanslı Türk! Evinin bahçesine düştü: Tam 400 bin euro değerinde
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan 47 yaşındaki Mahmut Şahin'in, yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına yaklaşık 400 bin euro değer biçildi.
Bild gazetesinin haberine göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü.
Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin avroya varan teklifler sunmaya başladı.
Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin avro değer biçti.
Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.
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