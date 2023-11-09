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Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını düşürdü

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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Husiler ABD’nin MQ-9 Reaper SİHA’sını düşürdü

Son dakika haberleri | Yemen açığında dolaşan bir ABD MQ-9 Reaper dronu Husiler tarafından düşürüldü. ABD insansız hava aracının "2K12 KUB" sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor. İşte 'MQ-9 Reaper SİHA'nın düşürülme anına ait video...

Husilerden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hava sahasında "gözetleme ve casusluk" faaliyeti yürüttüğü tespit edilen ABD'ye ait MQ9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bu eylemlerinin, Filistin halkını desteklemek için İsrail oluşumuna karşı yürütülen askeri operasyonların sürdürülmesine engel olamayacağı" belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Husilerin resmi yayın organları ABD'ye ait MQ-9 Reaper drone'unun vurulduğu görüntüleri paylaştı.

HANGİ SİLAHLA VURULDU?

ABD insansız hava aracının "2K12 KUB" sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği taarruz grubu Kızıldeniz'e kaydırılmıştı.

ABD DOĞRULADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), MQ-9 Reaper'ın düşürüldüğünü doğruladı.

CENTCOM'a göre, söz konusu insansız hava aracı Kızıldeniz semalarında vuruldu ve uluslararası hava sahasında seyrediyordu.

ABD’ye ait SİHA düşürüldü ABD'YE AİT SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

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