Binyamin "Bibi" Netanyahu'nun son çırpınışları! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

STRATEJİK OLARAK ÇIKMAZDALAR



İşgalci İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon Filistinliyi tecrit etmeyi planlıyor. Gazze'dekileri Mısır'a göndermeye uğraşıyorlar. İlerleyen yıllarda da Batı Şeria'daki Filistinlileri ise Ürdün'e göndermeyi planladıkları düşünülüyor. Ancak başta Türkiye olmak üzere birçok ülke buna net bir şekilde karşı. Türkiye ayrıca iki devletli çözümü savunuyor. Ürdün tecriti savaş nedeni sayacağını açıkladı. Rusya ve Çin de Birleşmiş Milletler'de ABD'nin karşısında duruyor.