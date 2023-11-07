07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilgalci İsrail’e tepki gösterdi! “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilgalci İsrail’e tepki gösterdi! “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilgalci İsrail’e tepki gösterdi! “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail’in Filistin halkına yaptığı soykırıma dur demeli”

İşgalci İsrail’in günlerdir Gazze’de yaptığı insan kıyımı dünya genelinde tepki görmeye devam ediyor. ABD ve Batılı ülkeleri arkasına alan katil İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." ifadesini kullandı.

Filistin'de 1948'den beri başlayan zulüm, insanlığın kanayan yarası olarak tarihe kazındı. Son 1 ayda Gazze'ye uyguladığı abluka ve bombardımanlarla adeta insan kıyımı yapan işgalci İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğüne sığınıyor.

NAZİ İSRAİL

Katil İsrail, ateşkes çağrılarına kulak tıkayarak dünyayı karşısına alıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katil İsrail'in Gazze'de masum insanları hedef aldığını vurgulayarak, "New York Times'da bir makale okudum.

Bu makaleyi yazan analist, Gazze'deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor.

İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi Alzaben de, İsrail'in Filistin halkını bir ayı aşkındır bombaladığını ve 10 binden fazla insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

ABD’nin gizli müttefiki İran!
Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA