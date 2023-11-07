Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilgalci İsrail’e tepki gösterdi! “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli”

Bu makaleyi yazan analist, Gazze'deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor.