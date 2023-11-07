Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilgalci İsrail’e tepki gösterdi! “İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma "dur" demeli”
İşgalci İsrail’in günlerdir Gazze’de yaptığı insan kıyımı dünya genelinde tepki görmeye devam ediyor. ABD ve Batılı ülkeleri arkasına alan katil İsrail’in Filistin’deki soykırımına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." ifadesini kullandı.
NAZİ İSRAİL
Katil İsrail, ateşkes çağrılarına kulak tıkayarak dünyayı karşısına alıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katil İsrail'in Gazze'de masum insanları hedef aldığını vurgulayarak, "New York Times'da bir makale okudum.
Bu makaleyi yazan analist, Gazze'deki durumu Nazilerin Yahudilere yaptığı katliamla kıyaslıyor. Gaz odalarına ilk olarak kadınlar ve çocuklar atılmıştı. Bugün görüyoruz ki, İsrail aynısını Filistin halkına uyguluyor. Kadınlar ve çocuklar korkunç şekilde öldürülüyor.
İnsanlık artık ayağa kalkmalı ve İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma 'dur' demeli." değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi Alzaben de, İsrail'in Filistin halkını bir ayı aşkındır bombaladığını ve 10 binden fazla insanın ölümüne yol açtığını söyledi.
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